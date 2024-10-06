İzmir’deki elektrik faciasında yeni bilirkişi raporu tamamlandı: Kablo koruyucu boru iptal edilmiş

İzmir’de sağanak yağış sırasında 2 kişinin elektrik akımına kapılarak öldüğü olaya ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, mazgalın hemen altında yer alan elektrik kablosunun koruyucu borusunun iptal edildiği tespitine yer verildi. Bilirkişi, koruyucu borusu iptal edilen kablonun, mazgalın baskı yapmasıyla izolasyon özelliğini yitirdiğini belirtti.

İzmir’deki elektrik faciasında yeni bilirkişi raporu tamamlandı: Kablo koruyucu boru iptal edilmiş - 1

İzmir’in Konak ilçesinde 12 Temmuz günü yaşanan elektrik faciasına ilişkin yeni bir bilirkişi raporu hazırlandı.

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İzmir’deki elektrik faciasında yeni bilirkişi raporu tamamlandı: Kablo koruyucu boru iptal edilmiş - 2

Özge Ceren Deniz ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay’ın ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin, bir grup avukatın başvurusuyla hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya sunuldu.

İzmir’deki elektrik faciasında yeni bilirkişi raporu tamamlandı: Kablo koruyucu boru iptal edilmiş - 3

KORUYUCU BORU İPTAL EDİLMİŞ

Dosyaya eklenen raporda, enerji kablosunun mazgalın hemen altında bulunduğu belirtildi.

Kablo derinliğinin yaklaşık 15 santimetre olduğu belirtilen raporda, kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edildiği ve mazgalın kabloya baskı yapması nedeniyle izolasyonunun bozulduğu ifadelerine yer verildi.
İzmir’deki elektrik faciasında yeni bilirkişi raporu tamamlandı: Kablo koruyucu boru iptal edilmiş - 4

Başvuruyu yapan avukatlardan Murat Fatih Ülkü, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümünün üzerinden yaklaşık 2,5 ay geçtiğini, olayın unutulmaya yüz tuttuğunu belirtti.

Olay ve hukuki sürecin ardından çok sayıda kişinin benzeri olayları yaşadığına ilişkin başvurularda bulunduğunu ileri süren Ülkü, sorun olan veya olma olasılığı bulunan tüm sokak ve caddelerde elektrik tesisatı ve kabloların denetlenmesi gerektiğini kaydetti.
İzmir’deki elektrik faciasında yeni bilirkişi raporu tamamlandı: Kablo koruyucu boru iptal edilmiş - 5

OLAY VE HUKUKİ SÜREÇ

İzmir’in Konak ilçesinde sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, olaya ilişkin bilirkişi raporlarının ardından İZSU Genel Müdürlüğü ve GDZ Elektrik Dağıtım şirketi üst yöneticilerinin de bulunduğu 13’ü tutuklu 42 sanık hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan dava açılmıştı.

Bir grup avukat ise sorumlu kurumların tespiti talebiyle İzmir 7. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurmuş, yeniden bilirkişi incelemesi yapılmıştı.
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