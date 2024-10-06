İzmir’deki elektrik faciasında yeni bilirkişi raporu tamamlandı: Kablo koruyucu boru iptal edilmiş
İzmir’de sağanak yağış sırasında 2 kişinin elektrik akımına kapılarak öldüğü olaya ilişkin hazırlanan yeni bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, mazgalın hemen altında yer alan elektrik kablosunun koruyucu borusunun iptal edildiği tespitine yer verildi. Bilirkişi, koruyucu borusu iptal edilen kablonun, mazgalın baskı yapmasıyla izolasyon özelliğini yitirdiğini belirtti.
İzmir’in Konak ilçesinde 12 Temmuz günü yaşanan elektrik faciasına ilişkin yeni bir bilirkişi raporu hazırlandı.