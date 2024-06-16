İzmir’deki korkunç cinayette yeni ayrıntılar: 15 yaşındaki Hacer, yaşıtı tarafından öldürüldü
İzmir’in Karabağlar ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi. 15 yaşındaki kız çocuğu Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen 15 yaşındaki, U.E.Y. tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü. Genç Hacer, cinayetin işlendiği evde babası tarafından bulundu. Cinayeti işleyen U.E.Y. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. U.E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Çetinalp'in babası İ.U.Ç. ise, savcılık tarafından serbest bırakıldı.
İzmir’in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğu, eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen 15 yaşındaki başka bir çocuk tarafından öldürüldü.