İzmir’deki korkunç cinayette yeni ayrıntılar: 15 yaşındaki Hacer, yaşıtı tarafından öldürüldü

İzmir’in Karabağlar ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi. 15 yaşındaki kız çocuğu Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen 15 yaşındaki, U.E.Y. tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü. Genç Hacer, cinayetin işlendiği evde babası tarafından bulundu. Cinayeti işleyen U.E.Y. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. U.E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Çetinalp'in babası İ.U.Ç. ise, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

İzmir’deki korkunç cinayette yeni ayrıntılar: 15 yaşındaki Hacer, yaşıtı tarafından öldürüldü - 1

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki kız çocuğu, eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen 15 yaşındaki başka bir çocuk tarafından öldürüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’deki korkunç cinayette yeni ayrıntılar: 15 yaşındaki Hacer, yaşıtı tarafından öldürüldü - 2

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Arap Hasan Mahallesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı 15 yaşındaki U.E.Y. ile babası İ.U.Ç’nin evine ziyarete gitti.

Bir süre sonra çocukları evde bırakarak dışarıya çıkan baba İ.U.Ç, eve döndüğünde kızını kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette buldu.
İzmir’deki korkunç cinayette yeni ayrıntılar: 15 yaşındaki Hacer, yaşıtı tarafından öldürüldü - 3

120 KEZ BIÇAKLADI

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerce yapılan kontrollerde Çetinalp’in vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 120’ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğünün tespit edildiği ortaya çıktı.

Feci cinayete kurban giden 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
İzmir’deki korkunç cinayette yeni ayrıntılar: 15 yaşındaki Hacer, yaşıtı tarafından öldürüldü - 4

TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi U.E.Y, polis tarafından yakalandı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, eski sevgilisi olan Hacer’i kendisini aldattığı iddiasıyla bıçakladığını ve kaçarken suç aleti bıçağı ve Çetinalp’in cep telefonunu da yanı aldığını söylediği öğrenildi.

Ayrıca U.E.Y’nin, Çetinalp’in cep telefonunu kaçış güzergahındaki bir çöp konteynerine attığı da belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında U.E.Y. ve kızın babası İ.U.Ç., ekiplerce gözaltına alındı.

U.E.Y. (16), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Çetinalp'in babası İ.U.Ç. ise, savcılık tarafından serbest bırakıldı. 

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