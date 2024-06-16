İzmir’deki korkunç cinayette yeni ayrıntılar: 15 yaşındaki Hacer, yaşıtı tarafından öldürüldü

TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi U.E.Y, polis tarafından yakalandı.

Şüphelinin ilk ifadesinde, eski sevgilisi olan Hacer’i kendisini aldattığı iddiasıyla bıçakladığını ve kaçarken suç aleti bıçağı ve Çetinalp’in cep telefonunu da yanı aldığını söylediği öğrenildi.

Ayrıca U.E.Y’nin, Çetinalp’in cep telefonunu kaçış güzergahındaki bir çöp konteynerine attığı da belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında U.E.Y. ve kızın babası İ.U.Ç., ekiplerce gözaltına alındı.

U.E.Y. (16), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Çetinalp'in babası İ.U.Ç. ise, savcılık tarafından serbest bırakıldı.