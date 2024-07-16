İzmir’deki Seçil Erzan vakasında banka müdüründen çarpıcı itiraflar: “Estetik için çok para harcadım, çıkmaya çalıştıkça daha da battım”

İzmir’de yaşanan Seçil Erzan vakasında dolandırıcılıkla suçlanan banka müdürü Hatice Ö, ifadesinde çarpıcı itiraflarda bulundu. Obeziye ve estetik ameliyatları olduğunu ve bunlara çok para harcadığını anlatan Hatice Ö, “Müşterilerimi, paralarının istedikleri yatırım araçlarında olduğuna inandırmak için gerçek dışı belgeler düzenledim. Bankadaki boş hesap cüzdanlarını imha edilmiş gibi göstererek evimdeki yazıcıdan müşterilerimin hesap cüzdanlarını bastım.” dedi. Müşterilerinin mevduatlarını kullandığını itiraf eden banka müdürü, “Aile bireylerimin aldıkları borçları yine borçla kapatmaya çalıştım ama döviz ve altın olarak aldığım borçları kurdaki dalgalanmalardan dolayı kapatamadım.” ifadelerini kullandı.

İzmir’deki Seçil Erzan vakasında banka müdüründen çarpıcı itiraflar: “Estetik için çok para harcadım, çıkmaya çalıştıkça daha da battım” - 1

İzmir’de nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında tutuklanan özel bir bankanın şube müdürü Hatice Ö, ifadesinde, müşterilerini inandırmak için boş hesap cüzdanlarını evindeki yazıcıda doldurarak işlem yapmış gibi gösterdiğini itiraf etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’deki Seçil Erzan vakasında banka müdüründen çarpıcı itiraflar: “Estetik için çok para harcadım, çıkmaya çalıştıkça daha da battım” - 2

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğindeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp tutuklanan özel bir bankanın şube müdürü Hatice Ö’nün ifadesi ortaya çıktı.

Tutuklu Hatice Ö. ifadesinde, müşterilerinin birikimlerini ve mevduatlarını daha sonra kendilerine iade etmek üzere kullandığını söyledi.
İzmir’deki Seçil Erzan vakasında banka müdüründen çarpıcı itiraflar: “Estetik için çok para harcadım, çıkmaya çalıştıkça daha da battım” - 3

“AİLEMİN KURBANI OLDUM”

Ailesinin girdiği ticari iş ve işlemlerdeki başarısızlıklarının kurbanı olduğunu öne süren Hatice Ö, “Aile bireylerimin aldıkları borçları yine borçla kapatmaya çalıştım ama döviz ve altın olarak aldığım borçları kurdaki dalgalanmalardan dolayı kapatamadım.” ifadelerini kullandı.

Müşterilerin birikimlerini ihtiyaçları için kullandığını kabul eden Hatice Ö, müşterilerinin son dönemde faize yönelmesi nedeniyle ödeme sıkıntısına girdiğini iddia etti.

İzmir’deki Seçil Erzan vakasında banka müdüründen çarpıcı itiraflar: “Estetik için çok para harcadım, çıkmaya çalıştıkça daha da battım” - 4

“BOŞ HESAP CÜZDANLARINI EVİMDE DOLDURDUM”

Hatice Ö, hesap cüzdanları üzerine sahte işlemler yaptığını itiraf ettiği ifadesinde şunları kaydetti:

“Müşterilerimi, paralarının istedikleri yatırım araçlarında olduğuna inandırmak için gerçek dışı belgeler düzenledim. Bankadaki boş hesap cüzdanlarını imha edilmiş gibi göstererek evimdeki yazıcıdan müşterilerimin hesap cüzdanlarını bastım. Böylece, sanki kendi talimatları yerine getirilmiş gibi görünüyordu. Hesap cüzdanlarındaki imzalar bana aittir.”
İzmir’deki Seçil Erzan vakasında banka müdüründen çarpıcı itiraflar: “Estetik için çok para harcadım, çıkmaya çalıştıkça daha da battım” - 5

PARAYI OBEZİTE VE ESTETİK AMELİYATLARINA YATIRDI

İfadesinde obezite ve estetik ameliyatları olduğunu da belirten Hatice Ö, “Bu süreçte obezite ve estetik ameliyatları oldum. Bunlar için çok para harcadım.” dedi.

Hatice Ö, soruşturma kapsamında tutuklanan Karşıyaka’daki döviz bürosu sahibi S.Ç’nin masum olduğunu da ileri sürdü.

Müşterilerinin altın veya döviz almak ya da satmak istediklerinde S.Ç’nin daha düşük ücretlerden müşterilerine yardımcı olduğunu aktaran Hatice Ö, “Müşterilerin altın veya dövizlerini S.Ç’den çoğunlukla ben teslim alır, müşterilere de fotoğraflarını gönderir, bankadaki kasada muhafaza ederdim. Bu olayların hiçbirinden S.Ç'nin haberi yoktur.” ifadelerini kullandı.
İzmir’deki Seçil Erzan vakasında banka müdüründen çarpıcı itiraflar: “Estetik için çok para harcadım, çıkmaya çalıştıkça daha da battım” - 6

“BATAKLIĞA SAPLANDIM”

Döviz ve altın kurundaki dalgalanmalar nedeniyle müşterilerinin paralarının eridiğini dile getiren Hatice Ö, şunları söyledi:

“Ben bataklığa saplandım. Çıkmaya çalıştıkça daha da battım. Bunun sebebi de döviz ve altın kurundaki dalgalanmalardır. Böyle olunca müşterilerimin de paralarını çekme istekleri arttı ve ben de işin içinden çıkamadım. Parasını çekmek isteyen müşterimin talebini başka bir müşterimden karşılamaya çalıştım. Şikayetçilerin de paraları böyle böyle eridi gitti.”
İzmir’deki Seçil Erzan vakasında banka müdüründen çarpıcı itiraflar: “Estetik için çok para harcadım, çıkmaya çalıştıkça daha da battım” - 7

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine, özel bir bankanın şube müdürü Hatice Ö. ile bir döviz bürosu sahibi S.Ç. hakkında nitelikli dolandırıcılık ve zimmet suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

S.Ç’nin tutuklandığı operasyonda, aşırı ilaç kullanımı nedeniyle rahatsızlanarak bir hastaneye başvuran Hatice Ö. ise yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğindeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Hatice Ö'nün mağdurlardan bazılarına kur korumalı mevduat ile altın hesabında değerlendireceğini, bazılarına ise fiziki altın alacağını söyleyerek topladığı parayı döviz bürosuna aktardığı, 10 kişiyi yaklaşık 300 milyon lira dolandırdığı öne sürülmüştü.
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