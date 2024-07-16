İzmir’deki Seçil Erzan vakasında banka müdüründen çarpıcı itiraflar: “Estetik için çok para harcadım, çıkmaya çalıştıkça daha da battım”

“AİLEMİN KURBANI OLDUM”

Ailesinin girdiği ticari iş ve işlemlerdeki başarısızlıklarının kurbanı olduğunu öne süren Hatice Ö, “Aile bireylerimin aldıkları borçları yine borçla kapatmaya çalıştım ama döviz ve altın olarak aldığım borçları kurdaki dalgalanmalardan dolayı kapatamadım.” ifadelerini kullandı.

Müşterilerin birikimlerini ihtiyaçları için kullandığını kabul eden Hatice Ö, müşterilerinin son dönemde faize yönelmesi nedeniyle ödeme sıkıntısına girdiğini iddia etti.