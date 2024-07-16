İzmir’deki Seçil Erzan vakasında banka müdüründen çarpıcı itiraflar: “Estetik için çok para harcadım, çıkmaya çalıştıkça daha da battım”
İzmir’de yaşanan Seçil Erzan vakasında dolandırıcılıkla suçlanan banka müdürü Hatice Ö, ifadesinde çarpıcı itiraflarda bulundu. Obeziye ve estetik ameliyatları olduğunu ve bunlara çok para harcadığını anlatan Hatice Ö, “Müşterilerimi, paralarının istedikleri yatırım araçlarında olduğuna inandırmak için gerçek dışı belgeler düzenledim. Bankadaki boş hesap cüzdanlarını imha edilmiş gibi göstererek evimdeki yazıcıdan müşterilerimin hesap cüzdanlarını bastım.” dedi. Müşterilerinin mevduatlarını kullandığını itiraf eden banka müdürü, “Aile bireylerimin aldıkları borçları yine borçla kapatmaya çalıştım ama döviz ve altın olarak aldığım borçları kurdaki dalgalanmalardan dolayı kapatamadım.” ifadelerini kullandı.
İzmir’de nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması kapsamında tutuklanan özel bir bankanın şube müdürü Hatice Ö, ifadesinde, müşterilerini inandırmak için boş hesap cüzdanlarını evindeki yazıcıda doldurarak işlem yapmış gibi gösterdiğini itiraf etti.