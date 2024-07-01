İzmir’deki Seçil Erzan vakasında yeni iddia: “Yüksek mevduatı olanlarla temas kurdu, ağın içine çekti”

İzmir’de yaşanan Seçil Erzan vakasında soruşturma sürüyor.

Denizbank Bornova Şube Müdürü ve aynı zamanda Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı da olan Hatice Ö, iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fon ve altın alarak değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 4 iş insanından yaklaşık 250 milyon TL topladı.

Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö’nün parayı döviz bürosu sahibi Serkan Çelik’e gönderdiği ileri sürüldü.

İddiaya göre; Hatice Ö, para topladığı kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdi ancak bir süre sonra iş insanları dolandırıldıklarını anladı.

Mağdurlar durumu polis ekiplerine bildirip, Hatice Ö. hakkında şikayetçi oldu.