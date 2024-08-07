İzmir’de korkunç cinayet: Tuğba’yı öldürdü, cesedini teknedeki derin dondurucuya sakladı
İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki balıkçı barınağında bağlı halde bulunan bir teknenin derin dondurucusunun içinden kadın cesedi çıktı. Cesedin, 26 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin’e ait olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili olarak tekne sahibi Şenol A’yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin ceset kokmasın diye tekneye çuval çuval buz taşıdığı öğrenildi.
İzmir’de bir teknede derin dondurucuya gizlenmiş kadın cesedi bulundu.