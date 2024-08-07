İzmir’de korkunç cinayet: Tuğba’yı öldürdü, cesedini teknedeki derin dondurucuya sakladı

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki balıkçı barınağında bağlı halde bulunan bir teknenin derin dondurucusunun içinden kadın cesedi çıktı. Cesedin, 26 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin’e ait olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili olarak tekne sahibi Şenol A’yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin ceset kokmasın diye tekneye çuval çuval buz taşıdığı öğrenildi.

İzmir’de korkunç cinayet: Tuğba’yı öldürdü, cesedini teknedeki derin dondurucuya sakladı - 1

İzmir’de bir teknede derin dondurucuya gizlenmiş kadın cesedi bulundu.

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İzmir’de korkunç cinayet: Tuğba’yı öldürdü, cesedini teknedeki derin dondurucuya sakladı - 2

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka’da bulunan Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi.

Teknede ceset olabileceği ihbarını değerlendiren polis ekipleri, barınağa geldi.

Teknede inceleme yapan ekipler, derin dondurucu içerisinde genç bir kadına ait ceset buldu.

İzmir’de korkunç cinayet: Tuğba’yı öldürdü, cesedini teknedeki derin dondurucuya sakladı - 3

CESET 26 YAŞINDAKİ TUĞBA'YA AİT

Derin dondurucudan çıkarılan ceset, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda tekne sahibi şüpheli Şenol A, polis tarafından gözaltına alınırken, cesedin 26 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin’e ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine yakınlarına haber verildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu morguna giden Hilmiye Tuğba Esgin’in kız kardeşi, cesedin kardeşine ait olduğunu belirtti.
İzmir’de korkunç cinayet: Tuğba’yı öldürdü, cesedini teknedeki derin dondurucuya sakladı - 4

CESET KOKMASIN DİYE ÇUVAL ÇUVAL BOZ TAŞIMIŞ

Gözaltına alınan şüphelinin ceset kokmasın diye tekneye çuval çuval buz taşıdığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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