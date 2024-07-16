İzmir'den sonra Eminönü'nde yeni korku: Tehlike saçıyor

"İZMİR'DE İNSANLAR ÖLDÜ YA, AYNI ÖYLE BURADA DA ÖLECEKLER"

Esnaf Kaymaz, sosyal medyada paylaştığı videoda yaşanan olayı, "Kablo şimdi bir kopsa sokak komple elektrik olacak. TEDAŞ'a da bilgi verdik. Hepsini arıyoruz. Kablo, taşlarla birlikte duvardan çıkmış. Ucunda elektrik de var, düşse İzmir'de insanlar öldü ya, aynı öyle burada da ölecekler." şeklinde aktardı.

Kaymaz, "Dün, rüzgardan fırtınadan dolayı elektrik kablosunun bağlı olduğu taşlar söküldü. Burası kalabalıktı. Pazar günleri çarşımız çok kalabalık olur. Taşlar aşağı düşünce elektrik çıktığını gördüm ve aklıma İzmir’deki olay geldi. Korktuk, gerekli yerleri aradık. Durum bu korkuyoruz. Bakın kabloyu yalnızca karşı dükkanın tentesi tutuyor. Orada ok gibi demirler var, onu da geçtim. Elektrik akımı var, ihmalkarlık var." dedi.