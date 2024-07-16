İzmir'den sonra Eminönü'nde yeni korku: Tehlike saçıyor
İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olay sonrasında İstanbul'da da bakımsız kalan elektrik kabloları tepki çekti. Eminönü'ndeki elektrik kablolarının bir kısmının koptuğuna dikkat çeken esnaflar, sarkan kablolardan dolayı endişelerini dile getirdi.
İzmir’de 12 Temmuz’da etkili olan sağanak yağışta iki vatandaş yolda yürüdükleri sırada, sokaktaki elektrik aksamından, akıma kapılarak hayatını kaybetmişti.
İstanbul’da da benzer bir faciaya neden olabilecek görüntüler vatandaşın tepkisine sebep oldu. 14 Temmuz Pazar günü, esnaf Murat Kaymaz’ın Eminönü’ndeki dükkanının üzerinde yer alan ve duvara sabitlenmiş elektrik kablolarını tutan kancanın bir bölümü, bulunduğu yerden koptu.