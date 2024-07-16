İzmir'den sonra Eminönü'nde yeni korku: Tehlike saçıyor

İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olay sonrasında İstanbul'da da bakımsız kalan elektrik kabloları tepki çekti. Eminönü'ndeki elektrik kablolarının bir kısmının koptuğuna dikkat çeken esnaflar, sarkan kablolardan dolayı endişelerini dile getirdi.

İzmir'den sonra Eminönü'nde yeni korku: Tehlike saçıyor - 1

İzmir’de 12 Temmuz’da etkili olan sağanak yağışta iki vatandaş yolda yürüdükleri sırada, sokaktaki elektrik aksamından, akıma kapılarak hayatını kaybetmişti.

İstanbul’da da benzer bir faciaya neden olabilecek görüntüler vatandaşın tepkisine sebep oldu. 14 Temmuz Pazar günü, esnaf Murat Kaymaz’ın Eminönü’ndeki dükkanının üzerinde yer alan ve duvara sabitlenmiş elektrik kablolarını tutan kancanın bir bölümü, bulunduğu yerden koptu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'den sonra Eminönü'nde yeni korku: Tehlike saçıyor - 2

Sökülen noktada kırılan duvardan taşların da yere düştüğü görüldü.

Esnaf Kaymaz, olayın yaşandığı sırada kabloda elektrikten kaynaklı kıvılcım gördüğünü belirtirken İzmir’de yaşanan olaya da dikkat çekerek sosyal medyada tepki gösterdi.

İzmir'den sonra Eminönü'nde yeni korku: Tehlike saçıyor - 3

Eminönü’nde bulunan farklı bir caddede ise elektrik aksamı barındıran bir altyapının açıkta bırakıldığı, kablo uçlarının koli bandıyla kapatıldığı görüldü.

Birçok dükkanın yer aldığı ve İstanbulluların alışveriş için sıklıkla tercih ettikleri bölgede bazı aydınlatma kablolarının bakımsız kaldığı, bazı kabloların ise zemine doğru sarktığı göze çarptı.

İzmir'den sonra Eminönü'nde yeni korku: Tehlike saçıyor - 4

"İZMİR'DE İNSANLAR ÖLDÜ YA, AYNI ÖYLE BURADA DA ÖLECEKLER"

Esnaf Kaymaz, sosyal medyada paylaştığı videoda yaşanan olayı, "Kablo şimdi bir kopsa sokak komple elektrik olacak. TEDAŞ'a da bilgi verdik. Hepsini arıyoruz. Kablo, taşlarla birlikte duvardan çıkmış. Ucunda elektrik de var, düşse İzmir'de insanlar öldü ya, aynı öyle burada da ölecekler." şeklinde aktardı.

Kaymaz, "Dün, rüzgardan fırtınadan dolayı elektrik kablosunun bağlı olduğu taşlar söküldü. Burası kalabalıktı. Pazar günleri çarşımız çok kalabalık olur. Taşlar aşağı düşünce elektrik çıktığını gördüm ve aklıma İzmir’deki olay geldi. Korktuk, gerekli yerleri aradık. Durum bu korkuyoruz. Bakın kabloyu yalnızca karşı dükkanın tentesi tutuyor. Orada ok gibi demirler var, onu da geçtim. Elektrik akımı var, ihmalkarlık var." dedi.

İzmir'den sonra Eminönü'nde yeni korku: Tehlike saçıyor - 5

“BURADA DA ÇOK VAR, RASTLIYORUM"

Eminönü’ne alışveriş için gelen ve caddedeki üstü parke taşıyla örtülmüş bir kablo aksamı hakkında konuşan Murat Demircan, "Ben İzmir’deki olayı gördüm ve çok üzüldüm. Beni endişelendirdi. Belediye ve taşeronlarda sorumsuzluk diz boyu, ilgilenmiyorlar. İzmir’de de muhtemelen böyle bir şey oldu. İzmir’de de daha önce şikayet edilmiş ama çözülmemiş. Burada da çok var, rastlıyorum." dedi.

İzmir'den sonra Eminönü'nde yeni korku: Tehlike saçıyor - 6

“SEL OLSA BURADA DA YAŞANIR"

Demircan, "Rastlamam bir şeyi değiştirmiyor. Şimdi gördüm, birazdan bir yağmur olsa sel olsa muhtemelen İzmir’dekinin benzeri burada da olur. Çünkü bakın koli bandıyla kapatmışlar maalesef. Zaten, öylesine yaşıyoruz; Allah dostluğuna" dedi.

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