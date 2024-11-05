İzmir’de tehlike kapıda: “Seviye yüzde 10’ların altına düşebilir, bu İzmirlilere son uyarı”
İzmir susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya. Kentteki su ihtiyacının yüzde 30’unu karşılayan Tahtalı Barajı’nda seviyhe yüzde 13,88’e geriledi. Kurak başlayan kasım ayının da kurak devam etmesi halinde, barajdaki su seviyesinin yüzde 10’ların da altına düşebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, İzmir’de yaşayan vatandaşlara suyu dikkatli kullanmaları konusunda çağrıda bulunuyor.
İzmir’in su ihtiyacı Tahtalı, Balçova, Ürkmez, Güzelhisar, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş barajlarından ve yer altı kaynaklarından karşılanıyor.
Ancak bu yıl havanın soğuk geçmesi nedeniyle yeterli yağış olmadı ve kuraklık yaşandı.
Bu nedenle barajlardaki su oranlarında düşüş gözlendi.