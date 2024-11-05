İzmir’de tehlike kapıda: “Seviye yüzde 10’ların altına düşebilir, bu İzmirlilere son uyarı”

“BU ÇOK CİDDİ BİR DÜŞÜŞ”

TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesinin 13,88’e düştüğünü belirterek, “Tahtalı, İzmir’in en önemli kullanma suyu barajı. 300 milyon metreküplük bir hacmi var. Türkiye’nin de önemli kullanma suyu barajlarından. İzmir’in yaklaşık yüzde 30’luk su ihtiyacını buradan karşılıyoruz.” dedi.

Geçen yıl bu dönemde barajdaki doluluk oranının yüzde 28 seviyesinde olduğunu anımsatan Yaşar, “Yüzde 15'lik bir eksiklik var; bu, çok ciddi bir düşüş. Geçen yılın en düşük oranı yüzde 27 ile 15 Aralık’ta oldu. Kasım ayında da bu düşüşün devam etmesi bekleniyor. Yüzde 10'un altına düşebilir. İzmir suyunun doğru kullanılması için bu son bir uyarı.” şeklinde konuştu.