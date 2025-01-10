İzmir’de tehlikenin fotoğrafları: Yağışlar arttı ama çare olmadı
Ortalamanın üzerindeki aralık yağışları İzmir’de barajları doldurmaya yetmedi. Kentte yağışlar, aralık ayı uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 35, 2023’ün aynı ayına göre yüzde 70 civarında arttı. Son yılların en kötü dönemini yaşayan Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesi, son yağışlara rağmen beklenen oranda artmadı.
İzmir, geçen yıl sonbaharda yeterli yağış alamasa da 2021 yılından bu yana en yağışlı aralık ayını geçirdi. Kentin içme suyunun sağlandığı barajlardaki doluluk ise ortalamanın üzerindeki yağışlara rağmen geçen yılın gerisinde kaldı.