İzmir’de tehlikenin fotoğrafları: Yağışlar arttı ama çare olmadı

“Güney İzmir ise büyük ölçüde yüzeysel su kaynaklarından beslenmekte olup, Tahtalı Barajı en önemli su kaynağı olarak öne çıkmaktadır. Verilere göre, bağıl nemin yüksek olması nedeniyle yağışlı koşulların sürmesi beklenmektedir.

Ancak son iki su yılında yaşanan yağış azlığı ve yaz sıcaklıklarının yüksekliği, yeraltı sularının dengesini sağlamayı zorlaştırmaktadır.”