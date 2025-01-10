İzmir’de tehlikenin fotoğrafları: Yağışlar arttı ama çare olmadı

Ortalamanın üzerindeki aralık yağışları İzmir’de barajları doldurmaya yetmedi. Kentte yağışlar, aralık ayı uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 35, 2023’ün aynı ayına göre yüzde 70 civarında arttı. Son yılların en kötü dönemini yaşayan Tahtalı Barajı’ndaki su seviyesi, son yağışlara rağmen beklenen oranda artmadı.

İzmir’de tehlikenin fotoğrafları: Yağışlar arttı ama çare olmadı - 1

İzmir, geçen yıl sonbaharda yeterli yağış alamasa da 2021 yılından bu yana en yağışlı aralık ayını geçirdi. Kentin içme suyunun sağlandığı barajlardaki doluluk ise ortalamanın üzerindeki yağışlara rağmen geçen yılın gerisinde kaldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’de tehlikenin fotoğrafları: Yağışlar arttı ama çare olmadı - 2

İzmir kent merkezinde aralık ayında yağışlar normale ve geçen seneye oranla arttı.

Aralık ayı uzun yıllar yağış ortalaması metrekareye 145,9 kilogram olan kente, 2023 yılının aralık ayında 116,1 kilogram, 2024’ün aynı periyodunda ise 197,9 kilogram yağış düştü.

Artış, normaline göre yüzde 35, 2023’e göre yüzde 70 civarında oldu.

İzmir’de bu oranla metrekareye 230,6 kilogram yağış düşen 2021 yılından bu yana en yağışlı aralık ayı yaşandı.

İzmir’de tehlikenin fotoğrafları: Yağışlar arttı ama çare olmadı - 3

İZMİR BARAJLARINDAKİ SON DURUM

Geçen yılın sonbahar mevsimini kurak geçiren, kışa ise yağmurla başlayan İzmir’de aralıkta görülen yağışlar barajları doldurmaya yetmedi.

Kente içme suyunun sağlandığı barajların tamamında doluluk oranları, önceki yılın aynı ayına göre geride kaldı.

İzmir’de tehlikenin fotoğrafları: Yağışlar arttı ama çare olmadı - 4

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin 9 Ocak tarihli verilerine göre, doluluk Tahtalı’da yüzde 29’dan yüzde 12’ye, Balçova’da yüzde 36’dan yüzde 23’e, Güzelhisar’da yüzde 71’den yüzde 65’e, Alaçatı Kutlu Aktaş’ta yüzde 29’dan yüzde 19’a, Ürkmez’de yüzde 26’dan yüzde 18’e düştü.

İzmir’in su ihtiyacının yarıya yakınının karşılandığı ve son yılların en kötü dönemlerini yaşayan Tahtalı’da aralık başında yüzde 10’a kadar gerileyen su seviyesi, yağışlarla bir miktar artmış oldu.

İzmir’de tehlikenin fotoğrafları: Yağışlar arttı ama çare olmadı - 5

“YAĞIŞLI KOŞULLARIN SÜRMESİ BEKLENİYOR” 

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, aralık ayının kentte yağışlı geçmesinin kuraklığın sona erdiği anlamına gelmediğini söyledi.

İzmir’de tehlikenin fotoğrafları: Yağışlar arttı ama çare olmadı - 6

Barajların yeniden dolumunun kritik bir öneme sahip olduğunu anlatan Tağıl, şunları kaydetti:

“Sağanak yağışlar tam anlamıyla yeterli olmasa da sızma yoluyla bu dolum sürecine katkı sağlar. İzmir'in yoğun şekilde yeraltı suyu kullanan bir şehir olduğu unutulmamalıdır. İzmir'in içme suyunun yüzde 52'si yeraltı, yüzde 48'i ise yüzeysel su kaynaklarından sağlanmaktadır.”

İzmir’de tehlikenin fotoğrafları: Yağışlar arttı ama çare olmadı - 7

“Güney İzmir ise büyük ölçüde yüzeysel su kaynaklarından beslenmekte olup, Tahtalı Barajı en önemli su kaynağı olarak öne çıkmaktadır. Verilere göre, bağıl nemin yüksek olması nedeniyle yağışlı koşulların sürmesi beklenmektedir.

Ancak son iki su yılında yaşanan yağış azlığı ve yaz sıcaklıklarının yüksekliği, yeraltı sularının dengesini sağlamayı zorlaştırmaktadır.”

İzmir’de tehlikenin fotoğrafları: Yağışlar arttı ama çare olmadı - 8
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