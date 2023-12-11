İzmir’de vahşet: “İçine giren cini sehpa ile vurarak çıkardım”
İzmir’de Barış Ç. isimli genç, annesini sehpa ile saldırarak öldürdü. Uyuşturucu kullandığı ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Barış Ç., polisteki ifadesinde annesinin içerisine giren cini, sehpa ile başına vurarak çıkardığını söyledi.
İzmir’de çok sayıda suçtan kaydı olan, uyuşturucu madde kullandığı ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Barış Ç., annesi Fazile Ç.’ye sehpa ile saldırdı.
Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda Fazile Ç. kanlar içinde yerde kaldı.