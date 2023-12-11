İzmir’de vahşet: “İçine giren cini sehpa ile vurarak çıkardım”

İzmir’de Barış Ç. isimli genç, annesini sehpa ile saldırarak öldürdü. Uyuşturucu kullandığı ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Barış Ç., polisteki ifadesinde annesinin içerisine giren cini, sehpa ile başına vurarak çıkardığını söyledi.

İzmir’de vahşet: “İçine giren cini sehpa ile vurarak çıkardım” - 1

İzmir’de çok sayıda suçtan kaydı olan, uyuşturucu madde kullandığı ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Barış Ç., annesi Fazile Ç.’ye sehpa ile saldırdı.

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda Fazile Ç. kanlar içinde yerde kaldı.

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İzmir’de vahşet: “İçine giren cini sehpa ile vurarak çıkardım” - 2

Barış Ç., olayın ardından bir iş yerinde bekçi olarak çalışan babası Hasan Ç.’nin yanına gidip, annesini öldürdüğünü söyledi.

Oğlu ile eve dönen Hasan Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İzmir’de vahşet: “İçine giren cini sehpa ile vurarak çıkardım” - 3

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fazile Ç.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
İzmir’de vahşet: “İçine giren cini sehpa ile vurarak çıkardım” - 4

Gözaltına alınan Barış Ç., ifadesinde, annesinin içerisine giren cini sehpa ile başına vurarak çıkarttığını söyledi.

İzmir’de vahşet: “İçine giren cini sehpa ile vurarak çıkardım” - 5

Barış Ç.’nin 6 ay önce de evlerinde yangın çıkardığı için gözaltına alındığı, o dönemde polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

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