İzmir'de VIP taksi dönemi: Yüzde 50 daha pahalı olacak

Haberler - İHA 02.11.2021 - 15:20
İzmir'de şehrin T plaka taşıyan özel donanımlı ilk ticari taksisi cuma günü hizmete giriyor.
İçerisinde buzdolabından televizyona, internetten telefona birçok özel imkan barındıran taksinin büyük ilgi çekmesi bekleniyor.
Aracın özellikleri ve tarifesi hakkında bilgi veren İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, VIP taksi sayısının kentte giderek artmasını beklediklerini söyledi.
Başkan Anık bu hizmeti turizme hizmet etmek ve küresel firmaların lüks yolculuk söylemleri için girdiklerini belirtirken, “İsteyen her arkadaşımızın VIP taksiye geçmesi ile ilgili UKOME kararını aldırdık. İlk arkadaşımız da aracını aldı, önümüzdeki cuma hizmete girecek. Kendisine ve İzmir'e hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.
Başkan Anık, VIP taksi ücretlerinin normal taksilere göre yüzde 50 daha yüksek olacağını söyledi. Anık ücretin fazla olmasının gerekçesini ise yolcu kapasitesinin fazla olması ve VIP araçların daha fazla yakıt tüketmesine bağladı.
İzmir’de her taksininin bu araçlara dönüş yapabileceğini belirten Anık, “Diğer araçtaki plakasını bu araçlara takarak çalışabilirler. İleride bir sıkıntı yaşadığı zaman diğer aracına da dönebilir. Oldukça lüks ve konforlu. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.
Taksi ücretlerinde 20 gün içerisinde fiyat artışı olacağını kaydeden Anık, üst üste gelen akaryakıt zamlarının ardından böyle bir karar almak mecburiyetinde kaldıklarını söyledi.
Anık taksi ücretlerine ilişkin şunları kaydetti:
"Zam değil fiyat ayarlaması diyelim.17 aydır fiyat ayarlaması yapmadık. İndi-bindi 10 lira iken 13 lira yapacağız. Açılışımız 4,20 lira iken 4,50 liraya yükselteceğiz. İzmirli vatandaşlarımızı üzmeden 20 gün içerisinde ayarlama yapacağız.”