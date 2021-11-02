İzmir'de VIP taksi dönemi: Yüzde 50 daha pahalı olacak

DİĞER TAKSİLERE GÖRE YÜZDE 50 DAHA PAHALI OLACAK

Başkan Anık, VIP taksi ücretlerinin normal taksilere göre yüzde 50 daha yüksek olacağını söyledi. Anık ücretin fazla olmasının gerekçesini ise yolcu kapasitesinin fazla olması ve VIP araçların daha fazla yakıt tüketmesine bağladı.

İzmir’de her taksininin bu araçlara dönüş yapabileceğini belirten Anık, “Diğer araçtaki plakasını bu araçlara takarak çalışabilirler. İleride bir sıkıntı yaşadığı zaman diğer aracına da dönebilir. Oldukça lüks ve konforlu. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.