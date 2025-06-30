İzmir'e felaketi yaşatan iki hata: Oto galeri sitesi savaş alanına döndü
İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınının iki yangının birleşmesiyle büyüdüğü ortaya çıktı. Atıkların yakılması ile başlayan yangın, aynı bölgede bir evin ateşe verilmesi sonucu başlayan yangınla birleşti.
İzmir'de orman yangınıyla mücadele sürüyor.
Menderes ilçesinin Kuyucak ile Seferihisar ilçesinin Orhanlı mahalleleri arasında dün çıkan orman yangınına müdahale sürerken, aynı gün saat 15.00 sıralarında bir yangın da Gaziemir ilçesinde çıktı.
Gaziemir'deki bir tesisin bahçesindeki atıkların yakılmasıyla çıktığı belirlenen yangın, Beyazevler mevkisindeki ormana da sıçradı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve uçaklar ile arazöz ve su ikmal araçları ayrıca belediye itfaiye araçları bölgeye sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, oto galerilerin bulunduğu iki ayrı siteye de sıçradı.
Alevler buradaki çok sayıda araca ve dört katlı bir beyaz eşya deposuna zarar verdi.