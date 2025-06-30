İzmir'e felaketi yaşatan iki hata: Oto galeri sitesi savaş alanına döndü

"YAŞANANLAR TAM BİR FELAKET"

Oto-galerici Okan Başer (30) ise yaşananların tam bir felaket olduğunu belirtip, "Araçlarımızı yangından kaçırmak isterken anahtarlarını bile almaya fırsat bulamadan camını kırıp, iterek uzaklaştırmaya çalıştık. Bu sırada ellerimiz kesildi. Çok araç yandı ama buna da şükür; canımıza bir şey olmadı. Yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrendik." diye konuştu.