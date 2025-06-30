İzmir'e felaketi yaşatan iki hata: Oto galeri sitesi savaş alanına döndü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınının iki yangının birleşmesiyle büyüdüğü ortaya çıktı. Atıkların yakılması ile başlayan yangın, aynı bölgede bir evin ateşe verilmesi sonucu başlayan yangınla birleşti.

İzmir'e felaketi yaşatan iki hata: Oto galeri sitesi savaş alanına döndü - 1

İzmir'de orman yangınıyla mücadele sürüyor.

Menderes ilçesinin Kuyucak ile Seferihisar ilçesinin Orhanlı mahalleleri arasında dün çıkan orman yangınına müdahale sürerken, aynı gün saat 15.00 sıralarında bir yangın da Gaziemir ilçesinde çıktı.

Gaziemir'deki bir tesisin bahçesindeki atıkların yakılmasıyla çıktığı belirlenen yangın, Beyazevler mevkisindeki ormana da sıçradı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter ve uçaklar ile arazöz ve su ikmal araçları ayrıca belediye itfaiye araçları bölgeye sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, oto galerilerin bulunduğu iki ayrı siteye de sıçradı.

Alevler buradaki çok sayıda araca ve dört katlı bir beyaz eşya deposuna zarar verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'e felaketi yaşatan iki hata: Oto galeri sitesi savaş alanına döndü - 2

KARGAŞADA YARALANANLAR OLDU

Birçok kişi araçlarını yangın bölgesinden uzaklaştırmaya çalışırken, yaşanan kargaşada çeşitli yerlerinden küçük sıyrıklarla yaralananlar oldu.

70 ila 117 km/saat arasındaki hızla esen kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Alevler, dün akşam saatlerinde söndürüldü.

İzmir'e felaketi yaşatan iki hata: Oto galeri sitesi savaş alanına döndü - 3

İZMİR'İ YAKAN İKİ HATA: ALEVLER BİRLEŞTİ

Orman yetkilileri, buradaki alevlerin aynı bölgede evini benzin dökerek ateşe veren kişinin çıkardığı yangınla birleştiğini belirlediklerini kaydetti.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan H.Ö.'nün (44) işlemleri sürüyor.

İzmir'e felaketi yaşatan iki hata: Oto galeri sitesi savaş alanına döndü - 4

GALERİCİLER YARALARINI SARMAYA ÇALIŞIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yangını ardından hasar tespit çalışmalarına başlanırken, mağdur esnaf yaralarını sarmaya çalışıyor.

Beyaz eşya deposunun yöneticisi Salih Nasman (40), "Yazık, ormanlarımız yandı. Üstüne bir de ekmek teknemiz yandı. Acımızı siz düşünün." dedi.

İzmir'e felaketi yaşatan iki hata: Oto galeri sitesi savaş alanına döndü - 5

"YAŞANANLAR TAM BİR FELAKET"

Oto-galerici Okan Başer (30) ise yaşananların tam bir felaket olduğunu belirtip, "Araçlarımızı yangından kaçırmak isterken anahtarlarını bile almaya fırsat bulamadan camını kırıp, iterek uzaklaştırmaya çalıştık. Bu sırada ellerimiz kesildi. Çok araç yandı ama buna da şükür; canımıza bir şey olmadı. Yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı öğrendik." diye konuştu.

İzmir'e felaketi yaşatan iki hata: Oto galeri sitesi savaş alanına döndü - 6

"MAHŞER YERİ GİBİYDİ"

Pazar günü yangını duyup iş yerine geldiklerini anlatan galerici Uğurcan Sırmalı (33) ise "Arabayla kaçıp kaza yapan hatta kalp krizi geçiren var. O gün burası mahşer yeri gibiydi." ifadelerini kullandı.

İzmir'e felaketi yaşatan iki hata: Oto galeri sitesi savaş alanına döndü - 7
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