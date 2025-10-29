İzmir'i bekleyen çifte tehlike: "İkisi de aynı anda yaşanabilir"
Değişen iklim şartları Türkiye'de de başta kuraklık ve sel tehdidi gibi meteorolojik karakterli afetlerin gündeme gelmesine neden oluyor. Uzmanlar, şiddetli yağışların zaman zaman etkili olduğu İzmir'de hem sel hem de kuraklık tehlikesinin aynı anda etkili olabileceğine dikkat çekiyor.
İklim değişikliği ve küresel ısınma tehlikesi Türkiye'de de meteorolojik karakterli afetlerin yaşanmasına neden oluyor.
23 Ekim'de Foça, önceki gün de Bergama'da meydana gelen sel ve taşkınların ardından uzmanlar İzmir'deki iklim şartlarına dikkat çekiyor.