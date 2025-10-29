İzmir'i bekleyen çifte tehlike: "İkisi de aynı anda yaşanabilir"

"ERKEN UYARI SİSTEMİ"

İzmir'in hatta Türkiye'nin yeni düzeninde ani ve şiddetli yağışların yeni normal haline geldiğini söyleyen Dr. Özkan, "Artık mevsim geçişlerinde özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde uzun süren kurak sezonlarından sonra şiddetli ve ani yağışların bastıracağını, sel ve taşkın riskini arttıracağını da biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Her derenin üst havzasındaki kanalda moloz birikiminden dolayı sel ve bunun da sonucunda alt havzada taşkın meydana gelir." diyen Özkan, bunların birbirini takip eden olaylar olduğunu belirterek erken uyarı sistemleri geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.