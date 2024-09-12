İzmir'i yakan defineciler yangını kayayı patlatırken çıkarmış
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda 5 gün etkili olan orman yangınında 2 bin 159 hektar alan kül oldu. Tarihi eser bulmak için kaçak kazı sırasında şüphelilerin kayayı patlatmak isterken yangını çıkardığı öğrenildi.
Yangın sonrası Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangının çıktığı gün bölgeden aracıyla geçen bir kişinin ifadesine başvurdu.
Olay günü saat 21.45 gibi Yamanlar Mahallesi üst kısmından Karagöl'e seyir halindeyken gri renkli bir aracın kendisini selektör yaparak taciz edip hızlı şekilde geçtiği yönünde bilgi veren tanık, 10-15 dakika sonra bölgede yangın haberini aldığını anlattı.