İzmir'i yakan defineciler yangını kayayı patlatırken çıkarmış

M.İ. jandarmadaki ifadesinde, arkadaşlarının kendisine, Örnekköy'de bir kazı yaptıklarını, "İstersen sen de gel, bir şey çıkarsa nasiplenirsin" dediklerini, ilk etapta teklifi kabul etmediğini ancak ertesi gün için randevulaştıklarını söyledi.

3 gün üst üste bölgeye gittiğini, kazı alanında jeneratör, hilti gibi alet ve ekipmanlar olduğunu, 2 kişiyle kazı çalışması yaptıklarını belirten M.İ, şunları anlattı:



"E.Y. kazı alanına kablosu ile gelmişti. 13 Ağustos'ta kazı alanında kayalar üzerinde delikler deldi. Patlayıcı maddeyi ilk deliğe doldurdu, kablosunu bağladı. Saat 12.00-13.00 sıralarında ilk deliğe koyduğu patlayıcıyı patlattı. Şiddetli ses çıktı, patlama olan yerde tahribat yoktu. E.Y. ikinci delik açtı, tekrar patlayıcı koydu, patlayıcıyı tahtayla sıkıştırırken alev aldı, yanarak üzerine sıçradı. Kıyafetleri hafif şekilde yandı. Kollarında hafif kızarıklar oluştu, E.Y'ye 'bu işe yaramıyor, hem kendini yaktın, hem de etki etmiyor, boş ver' dedim. Üçüncü patlamayı yaptılar, sadece yüksek ses çıktı, tahribat oluşmadı."