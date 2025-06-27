İzmir'i yakan hata! 11 saat boyunca alev alev yandı, bir kişi gözaltında

İzmir'in Aliağa ilçesinde dün çıkan yangın 11 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangına yakılan çöplerin neden olduğu belirtilirken, sabah çekilen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.

İzmir'i yakan hata! 11 saat boyunca alev alev yandı, bir kişi gözaltında - 1

İzmir'in Aliağa ilçesinde dün çıkan yangın, gece boyunca devam etti.

Bozköy Mahallesi'nde bulunan bir sanayi tesisinde çöplük alanda çıkan yangın, rüzgarın da etisiyle geniş bir alana yayıldı.

Kısa sürede ormana sıçrayan yangın gitgide büyüdü.

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İzmir'i yakan hata! 11 saat boyunca alev alev yandı, bir kişi gözaltında - 2

Bölgeye hemen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçaklar, helikopterler ve arazözler ile ekipler sevk edildi.

Yangın nedeniyle oluşan duman, İzmir kent merkezinden görüldü.

İzmir'i yakan hata! 11 saat boyunca alev alev yandı, bir kişi gözaltında - 3

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerle mücadele gece boyunca sürdü.

Kara ekipleri saatlerce alevlerle mücadele etti.

İzmir'i yakan hata! 11 saat boyunca alev alev yandı, bir kişi gözaltında - 4

Yangın 11 saat sonra kontrol altına alınabildi.

Alevlerin söndürülmesinin ardından Aliağa'dan gelen görüntüler, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

İzmir'i yakan hata! 11 saat boyunca alev alev yandı, bir kişi gözaltında - 5

EVLER ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Drone aracılığıyla çekilen görüntülerde bazı evlerin alevler içinde kaldığı görülebiliyor.

Bir evin kullanılamaz hale geldiği yangına neden olduğu ileri sürülen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

İzmir'i yakan hata! 11 saat boyunca alev alev yandı, bir kişi gözaltında - 6

Gözaltına alınan kişinin, çöpleri temizlemek amacıyla ateşi yaktığı belirtiliyor..

Yakalanan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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