İzmir'i yakan hata! 11 saat boyunca alev alev yandı, bir kişi gözaltında
İzmir'in Aliağa ilçesinde dün çıkan yangın 11 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangına yakılan çöplerin neden olduğu belirtilirken, sabah çekilen görüntüler yangının boyutunu gözler önüne serdi.
İzmir'in Aliağa ilçesinde dün çıkan yangın, gece boyunca devam etti.
Bozköy Mahallesi'nde bulunan bir sanayi tesisinde çöplük alanda çıkan yangın, rüzgarın da etisiyle geniş bir alana yayıldı.
Kısa sürede ormana sıçrayan yangın gitgide büyüdü.