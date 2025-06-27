İzmir'i yakan hata! 11 saat boyunca alev alev yandı, bir kişi gözaltında

İzmir'in Aliağa ilçesinde dün çıkan yangın, gece boyunca devam etti.

Bozköy Mahallesi'nde bulunan bir sanayi tesisinde çöplük alanda çıkan yangın, rüzgarın da etisiyle geniş bir alana yayıldı.

Kısa sürede ormana sıçrayan yangın gitgide büyüdü.