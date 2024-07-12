İzmir’i yaz sağanağı vurdu: Elektrik akımına kapılan 2 kişiden acı haber

İzmir’de aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıdan karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir’i yaz sağanağı vurdu: Elektrik akımına kapılan 2 kişiden acı haber - 1

Merkez ilçelerde etkili olan şiddetli yağış ve dolu sonrası yollarda su birikintileri oluştu.

Karşıyaka Naldöken Kavşağı girişi ve bazı bölgelerde araçlar su birikintilerinin içinde seyretmek zorunda kaldı.

OLAY ANI KAMERADA (TIKLA İZLE)

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’i yaz sağanağı vurdu: Elektrik akımına kapılan 2 kişiden acı haber - 2

Konak ilçesi Alsancak semtinde etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalandı.

Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapıldı.

İzmir’i yaz sağanağı vurdu: Elektrik akımına kapılan 2 kişiden acı haber - 3

İki genç, dakikalarca yağmur altında yardım beklerken, kaçak elektrik akımı nedeniyle kişinin yanına kimse yaklaşamadı.

İzmir’i yaz sağanağı vurdu: Elektrik akımına kapılan 2 kişiden acı haber - 4

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca akıma kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a kalp masajı yaptı.

Yoğun mücadeleler sonucu hayata döndürülen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan gençler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’i yaz sağanağı vurdu: Elektrik akımına kapılan 2 kişiden acı haber - 5

VAPUR SEFERLERİNE ARA VERİLDİ

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu seferleri yarım saat durduruldu. 

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde (İZBAN) Şemikler-Turan arasında hat üzerine devrilen ağaç nedeniyle seferler bir süre tek hat üzerinden gerçekleştirildi.

İzmir’i yaz sağanağı vurdu: Elektrik akımına kapılan 2 kişiden acı haber - 6
İzmir’i yaz sağanağı vurdu: Elektrik akımına kapılan 2 kişiden acı haber - 7
İzmir’i yaz sağanağı vurdu: Elektrik akımına kapılan 2 kişiden acı haber - 8
İzmir’i yaz sağanağı vurdu: Elektrik akımına kapılan 2 kişiden acı haber - 9
İzmir’i yaz sağanağı vurdu: Elektrik akımına kapılan 2 kişiden acı haber - 10
İzmir’i yaz sağanağı vurdu: Elektrik akımına kapılan 2 kişiden acı haber - 11
İzmir’i yaz sağanağı vurdu: Elektrik akımına kapılan 2 kişiden acı haber - 12
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