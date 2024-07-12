İzmir’i yaz sağanağı vurdu: Elektrik akımına kapılan 2 kişiden acı haber
İzmir’de aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıdan karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.
Merkez ilçelerde etkili olan şiddetli yağış ve dolu sonrası yollarda su birikintileri oluştu.
Karşıyaka Naldöken Kavşağı girişi ve bazı bölgelerde araçlar su birikintilerinin içinde seyretmek zorunda kaldı.