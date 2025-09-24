İzmir'in 10 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor (İZSU su kesintisi programı 24 Eylül)

İzmir’de planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından paylaşılan 24 Eylül tarihli programa göre, Bayraklı, Bergama, Bornova, Çiğli, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Konak Seferihisar ilçelerine su verilemiyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar programın ayrıntılarını merak ediyor.



PLANLI SU KESİNTİSİ UYGULAMASI UZATILDI



İzmir'de planlı su kesintisi uygulamasının uzatılmasına karar verildi.



Kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan beri su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde, saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanıyordu.



Bu uygulama 30 Eylül'e kadar devam edecek.





24 EYLÜL SU KESİNTİSİ PROGRAMI