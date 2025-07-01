İzmir'in 5 ilçesinde su kesintisi: Ödemiş ve Seferihisar'da sular ne zaman gelecek?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 1 Temmuz tarihli su kesintisi programını paylaştı. 1 Temmuz tarihli programa göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Karşıyaka, Konak, Ödemiş, Urla ve Seferihisar ilçelerine su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, programı inceliyor.



1 TEMMUZ SU KESİNTİSİ PROGRAMI