İzmir'in 5 ilçesinde su kesintisi: Ödemiş ve Seferihisar'da sular ne zaman gelecek?
İzmir'in 5 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), programına göre, Karşıyaka, Konak, Ödemiş, Urla ve Seferihisar ilçelerine su verilemeyecek. En uzun kesintiler Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde meydana gelecek. Peki, Ödemiş ve Seferihisar'da sular ne zaman gelecek?
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 1 Temmuz tarihli su kesintisi programını paylaştı. 1 Temmuz tarihli programa göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Karşıyaka, Konak, Ödemiş, Urla ve Seferihisar ilçelerine su verilemeyecek. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, programı inceliyor.
1 TEMMUZ SU KESİNTİSİ PROGRAMI