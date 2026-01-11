İzmir'in 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacak: 1 ilçede 24 saat sürecek (11 Ocak İZSU su kesintisi listesi)

İzmir'de yaşayan ve bazı ilçe ve mahallelerde su kesintileri yaşayan vatandaşlar, İZSU tarafından paylaşılan su kesintisi programını sorguluyor. 11 Ocak Pazar günü sabahın erken saatlerinde su kesintileriyle güne başlayan İzmirliler, suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 11 Aralık tarihli planlı su kesintisi programını duyurdu. Birçok ilçede kuraklık nedeniyle planlı ve dönüşümlü olarak uygulanacak. 1 ilçede kesinti 24 saat boyunca sürecek. Sular ne zaman gelecek? İşte 11 Ocak İZSU su kesintisi listesi.