İzmir'in 6 ilçesinde su kesintisi yaşanacak: 1 ilçede 24 saat sürecek (11 Ocak İZSU su kesintisi listesi)
11.01.2026 14:47
Birkan Erol
İzmir'de yaşayan ve bazı ilçe ve mahallelerde su kesintileri yaşayan vatandaşlar, İZSU tarafından paylaşılan su kesintisi programını sorguluyor. 11 Ocak Pazar günü sabahın erken saatlerinde su kesintileriyle güne başlayan İzmirliler, suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 11 Aralık tarihli planlı su kesintisi programını duyurdu. Birçok ilçede kuraklık nedeniyle planlı ve dönüşümlü olarak uygulanacak. 1 ilçede kesinti 24 saat boyunca sürecek. Sular ne zaman gelecek? İşte 11 Ocak İZSU su kesintisi listesi.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yayımlanan 11 Ocak tarihli su kesintisi programıyla, İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı belli oldu. Planlı ve dönüşümlü olarak uygulanacak su kesintileriyle birlikte bazı mahallelere akşam saatlerine kadar su verilemeyecek. Konak ilçesinde bulunan İnönü caddesi ile 200 sk. kavşağındaki 1400 mm beton boruda meydana gelen arıza nedeni su kesintisi oldukça uzun sürecek.
İşte 11 Ocak İZSU su kesintisi programı;
URLA-KALABAK
11.01.2026 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI BÖLGELERİ SULARI KESİLMİŞTİR.
GÜZELBAHÇE-MUSTAFA KEMAL PAŞA, YELKİ
11.01.2026 saat 11:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BRANŞMAN ARIZASI
SELÇUK-GÖKÇEALAN
11.01.2026 saat 11:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
GÖKÇEALAN ELEKTİRİK ARIZASI NEDENİYLE DEPO SEVİYESİ AZ OLDUGU İÇİN ÜST KISIMLARA BASIÇ AZ OLABİLİR
URLA-OVACIK
11.01.2026 saat 11:31 ile 14:31 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
OVACIK MAHALLESİDE GEDİZ ELEKTİRİK KAYNAKLI ELEKTİRİK ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
KEMALPAŞA-ARMUTLU-HÜRRİYET
11.01.2026 saat 12:17 ile 14:17 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
GEDİZ ELEKTİRİKTEN KAYNAKLI ENERJİ KESİNTİSİ YAŞANMIŞTIR. BU SEBEPTEN DOLAYI BAZI BÖLGELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
KARABAĞLAR
ADNAN SÜVARİ, ARAP HASAN, BAHÇELİEVLER, BASIN SİTESİ, ESENYALI, MALİYECİLER, METİN OKTAY, POLİGON, VATAN
11.01.2026 saat 13:00 ile 12.01.2026 saat 13:00 arasında yaklaşık 24 saat su kesintisi olacaktır.
Konak ilçesinde bulunan İnönü caddesi ile 200 sk. kavşağındaki 1400 mm beton boruda meydana gelen arıza nedeni ile su kesintisi yapma zorunluğu doğmuştur.