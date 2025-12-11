İzmir'in birçok ilçesinde 6 saat su kesintisi yaşanacak: Bu gece başlayacak (11 Aralık İZSU su kesintisi listesi)
11.12.2025 10:48
Son Güncelleme: 11.12.2025 12:43
NTV - Haber Merkezi
İzmir'de yaşayan yüz binlerce vatandaş, 12 Aralık 2025 Cuma günü sabahın erken saatlerinde su kesintileriyle güne başlayacak. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 11 Aralık tarihli planlı su kesintisi programını duyurdu. Birçok ilçede kuraklık nedeniyle planlı ve dönüşümlü olarak uygulanacak.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yayımlanan 11-12 Aralık tarihli su kesintisi programıyla, İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacağı belli oldu. Yağış rejimindeki düzensizlik sonucu oluşan kuraklık nedeniyle planlı ve dönüşümlü olarak su kesintileri uygulanacak.
23.00 - 05.00 saatleri arasında yapılacak kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler şöyle:
KARABAĞLAR
Karabağlar İlçesi'nin; Adnan Süvari, Abdi İpekçi, Ali Fuat Cebesoy, Ali Fuat Erden, Arap Hasan, AşıkVeysel, Aydın, Bahar, Bahriye Üçok, Bahçelievler, Barış, Basın Sitesi, Bozyaka, Cennetçeşme,Devrim, Doğanay, Emrez, Esenlik, Esentepe, Esenyalı, Fahrettin Altay, Gazi, General Kazım Özalp,Günaltay, Gülyaka, İhsan Alyanak, Kazım Karabekir, Kibar, Limontepe, Maliyeciler, Metin Oktay,Muammer Akar, Osman Aksüner, Özgür, Peker, Poligon, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Sevgi,Şehitler, Tahsin Yazıcı, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Üçkuyular, Vatan, Yaşar Kemal, Yunus Emre,Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin Mahalleleri.
KONAK
Konak İlçesi'nin; 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Akarcalı, Akdeniz, Akın Simav, Ali Reis,Alsancak, Altay, Altıntaş, Anadolu, Atamer, Aziziye, Ballıkuyu, Barbaros, Boğaziçi, Bozkurt, CengizTopel, Çahabey, Çankaya, Çınarlı, Çınartepe, Çimentepe, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Duatepe, Ege, EmirSultan, Etiler, Faikpaşa, Fatih, Ferahlı, Fevzi Paşa, Göztepe, Güney, Güngör, Güzelyalı, Güzelyurt,Halkapınar, Hasan Özdemir, Hilal, İmariye, İsmet Kaptan, İsmetpaşa, Kadifekale, Kahraman Mescit,Kahramanlar, Kemal Reis, Kılıç Reis, Kocakapı, Kocatepe, Kosova, Kubilay, Küçükada, Kültür, Lale,Levent, Mecidiye, Mehmet Akif, Mehmet Ali Akman, Mehtap, Mersinli, Millet, Mimar Sinan, Mirali,Mithatpaşa, Murat, Murat Reis, Namık Kemal, Odunkapı, Oğuzlar, Pazaryeri, Piri Reis, Saygı, Selçuk,Sümer, Süvari, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Tınaztepe, Trakya, Turgut Reis, Türkyılmaz, Tuzcu, Uğur,Ulubatlı, Umurbey, Ülkü, Vezirağa, Yavuz Selim, Yenidoğan, Yenişehir, Yeşildere, Yeşiltepe, Yıldız,Zafertepe, Zeybek, Zeytinlik Mahalleleri
BORNOVA
Bornova İlçesi'nin; Barbaros, Çamkule mahallesi (kısmen),Egemenlik, Gazi Osman Paşa (kısmen),Karacaoğlan, Merkez, Mersinli, Serintepe, Tuna, Yunus Emre, Zafer mahalleleri. Atatürk, Birlik, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Kavaklıdere,Kazım Dirik, Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit,Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt Mahalleleri
BALÇOVA, NARLIDERE VE GÜZELBAHÇE
Balçova İlçesi'nin; Bahçelerarası, Çetin Emeç, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur,Teleferik Mahalleleri,
Narlıdere ilçesinin; 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı,Sahilevleri, Yenikale Mahalleleri,
Güzelbahçe İlçesi'nin; Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki Mahalleleri
BUCA VE GAZİEMİR
Buca İlçesi'nin; 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB,Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık (kısmen), Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar,Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez,Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, ValiRahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer Mahalleleri,
Gaziemir İlçesi'nin; Emrez mahallesi (kısmen), Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez(kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer Mahalleleri
KARŞIYAKA VE ÇİĞLİ
Karşıyaka İlçesi'nin; Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı,Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım,Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı Yamanlar, Zübeyde Hanım Mahalleleri,
Çiğli İlçesi'nin; Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık,Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, GaziMustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, UğurMumcu, Yeni, Yakakent Mahalleleri
BAYRAKLI, MENEMEN VE MENDERES
Bayraklı İlçesi'nin; 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı,Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur,Osmangazi Postacılar, Refik Şevketİnce, Soğukkuyu, Yamanlar Mahalleleri,
Menemen İlçesi'nin; 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar,İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Ulukent, Ulus, Uğur Mumcu, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik Mahalleleri,
Menderes İlçesi'nin; Ata, Cumhuriyet, Görece, Hürriyet Mahalleleri.