İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Karşıyaka, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş...) Elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Planlı kesinti programına göre, Çeşme, Balçova, Foça, Güzelbahçe, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş gibi birçok ilçeye elektrik verilemeyecek. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 12 Nisan GDZ elektrik kesintisi programı...

İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Karşıyaka, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 1

İzmir 'de yaşanacak elektrik kesintileri Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.  tarafından paylaşıldı. 12 Nisan elektrik kesintisi programına göre, Foça, Güzelbahçe, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş gibi birçok ilçeye elektrik verilemeyecek.

Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada; "Planlı (bildir​​​imli) kesintiler; şirketimiz​​​in enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce kurumsal web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçlarımız yoluyla da duyurulmaktadır." denildi. 

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Karşıyaka, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 2

BERGAMA

İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Karşıyaka, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 3

BERGAMA

İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Karşıyaka, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 4

ÇEŞME

İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Karşıyaka, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 5

FOÇA

İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Karşıyaka, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 6

GÜZELBAHÇE

İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Karşıyaka, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 7

KARŞIYAKA

İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Karşıyaka, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 8

KEMALPAŞA

İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Karşıyaka, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 9

MENDERES

İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Karşıyaka, Kemalpaşa, Menderes, Ödemiş...) Elektrikler ne zaman gelecek? - 10

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