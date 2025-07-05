İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Ödemiş, Torbalı, Bayındır): GDZ elektrik kesintisi programı
Gediz EDAŞ planlı elektrik kesintisi programını paylaştı. Programa göre Ödemiş, Torbalı, Bayındır başta olmak üzere İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
Gediz EDAŞ 5 Temmuz tarihli planlı elektrik kesintisi programını paylaştı. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, programın ayrıntısını merak ediyor. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?