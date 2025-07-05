İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Ödemiş, Torbalı, Bayındır): GDZ elektrik kesintisi programı

BERGAMA



Kesinti ID : 3408443

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA / İZMİR

Zeytindağ ( FETHİ SEKİN Balcı Sk. Cevdet Sunay Cd. Ece Sk. Korutürk Sk. Kubbeli Sk. Marangoz Halil Mimar Sinan Sk. Yağcı Yağcı Sk. )



Kesinti ID : 3408575

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları



BERGAMA / İZMİR



Yenikent



Kesinti ID : 3409384

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA / İZMİR

Göçbeyli Kaplan ( Kaplanköy Köyü İç Yolu )



Kesinti ID : 3410365

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA / İZMİR

Dağıstan





BEYDAĞ



Kesinti ID : 3410309

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BEYDAĞ / İZMİR

Halıköy ( OVACIK YAYLASI Ovacık Yaylası Küme Evler DAR OVACIĞI )





BUCA



Kesinti ID : 3410406

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BUCA / İZMİR

Çamlıkule ( 220/23. Sk. 220/24. Sk. 239/4. Sk. 239/6. Sk. 290. Sk. 290/10. Sk. 290/7. Sk. 290/8. Sk. 290/9. Sk. 220. Sk. 220/20. Sk. 220/21. Sk. 220/22. Sk. )





FOÇA



Kesinti ID : 3410346

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

FOÇA / İZMİR

Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜME EVLERİ KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ )





KARBAĞLAR



5 Temmuz Cumartesi 2025

Kesinti ID : 3410437

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARABAĞLAR / İZMİR

Özgür ( 3899/4. Sk. 3899/3. Sk. 3899. Sk. )



Gazi ( Eski İzmir Cd. 3899/1. Sk. 3899. Sk. 3893/1. Sk. 3893. Sk. 3892/1. Sk. 3892. Sk. )



Kesinti ID : 3410444

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı



Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları



KARABAĞLAR / İZMİR



Gazi ( 3900. Sk. 3900/6. Sk. 3900/7. Sk. 3900/8. Sk. Ferdi Sefa Kılıç 3897. Sk. 3896/2. Sk. 3896. Sk. 3895/1. Sk. 3895. Sk. 3894/1. Sk. 3894. Sk. 3892/2. Sk. 3892/1. Sk. 3892. Sk. 3891/3. Sk. 3891. Sk. 3890/1. Sk. 3890. Sk. 3887/3. Sk. 3887/1. Sk. 3887. Sk. 3885. Sk. 3884/1. Sk. 3884. Sk. 3882. Sk. 3881/2. Sk. 3881. Sk. 3880/4. Sk. 3880/3. Sk. 3880/2. Sk. 3880. Sk. 3876/3. Sk. 3876/2. Sk. 3876/1. Sk. 3876. Sk. )



Özgür ( 3896. Sk. 3899. Sk. 3901. Sk. )



KARŞIYAKA



Kesinti ID : 3410423

Saat : 9:00 - 9:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARŞIYAKA / İZMİR

Tersane ( 1671. Sk. )



İmbatlı ( 1847 )



Kesinti ID : 3410426

Saat : 20:00 - 20:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARŞIYAKA / İZMİR

Tersane ( 1671. Sk. )



İmbatlı ( 1847 )



KEMALPAŞA



Kesinti ID : 3408403

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KEMALPAŞA / İZMİR

Yenikurudere ( Yenikurudere Köyü Yenikurudere Köyü İç Yolu YENİ KURUDERE YOLU )



Kamberler ( KAMBERLER YOLU KÜMEEVLER KAMBERLER YOLU kamberleryolu kümeevler Kamberler Köyü İç Yolu )



Bayramlı ( bayramlı yolu kümeevleri Bayramlı Yolu Kümeevleri Bayramlı Köyü İç Yolu Bayramlı Köyü )



Kesinti ID : 3410359

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları



KEMALPAŞA / İZMİR



Sekiz Eylül ( Şehit Er İsa Türkmen Cd. Şehit Er Günay Sarı Cd. İzmir Cd. 74/1 Sk. 72/1 Sk. 71. Sk. )



Kesinti ID : 3410445

Saat : 11:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları



KEMALPAŞA / İZMİR



Yukarıkızılca Merkez ( Nifçayı Kümesi )



Örnekköy ( Örnekköy Kümesi Okul Nifçayı Kümesi )



Kesinti ID : 3410450

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları



KEMALPAŞA / İZMİR



Soğukpınar



Çiniliköy ( Çiniliköy Köy Yolu Küme Evleri Çiniliköy Yolu çiniliköy yolu kümeevleri )



KİRAZ



5 Temmuz Cumartesi 2025

Kesinti ID : 3410401

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KİRAZ / İZMİR

Doğancılar ( Kurudere DOĞANCI KURUDERE DOĞANCI DOĞANCI DEĞİRMENALTI KURUDERE KURUDERE KURUDERE KURUDERE KURUDERE DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCI )



Cevizli ( DOĞANCI )



KINIK



5 Temmuz Cumartesi 2025

Kesinti ID : 3410365

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KINIK / İZMİR

Fatih ( Karpuzluk Harman Kümesi )



Poyracık ( DAĞISTAN Boyalık Azmakları Adalar Çeşme Önü Gerişler )



Yeni ( Sazlık )



Osmaniye ( Melekbey Çiftlik )



KONAK



Kesinti ID : 3410330

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KONAK / İZMİR

Kahramanlar



MENDERES



Kesinti ID : 3410478

Saat : 8:30 - 10:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

MENDERES / İZMİR

Karakuyu



Kesinti ID : 3410482

Saat : 16:30 - 18:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

MENDERES / İZMİR

Karakuyu





