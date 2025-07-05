İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Ödemiş, Torbalı, Bayındır): GDZ elektrik kesintisi programı

Gediz EDAŞ planlı elektrik kesintisi programını paylaştı. Programa göre Ödemiş, Torbalı, Bayındır başta olmak üzere İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Ödemiş, Torbalı, Bayındır): GDZ elektrik kesintisi programı - 1

Gediz EDAŞ 5 Temmuz tarihli planlı elektrik kesintisi programını paylaştı. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, programın ayrıntısını merak ediyor. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Ödemiş, Torbalı, Bayındır): GDZ elektrik kesintisi programı - 2

5 TEMMUZ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

BAYINDIR

Kesinti ID : 3411447
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYINDIR / İZMİR
Dereköy

Alankıyı ( Köy İç Yolu Kocatarla Karşıyaka Küme Evleri Alankıyı Köyü İç Yolu YÖRÜK )

Sarıyurt ( Dereköy Yolu Sarıyurt Köyü Sarıyurt Köyü İç Yolu )

Kızıloba

ALİAĞA

5 Temmuz Cumartesi 2025
Kesinti ID : 3410852
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ALİAĞA / İZMİR
Çaltılıdere

BAYRAKLI

Kesinti ID : 3410423
Saat : 9:00 - 9:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYRAKLI / İZMİR
Soğukkuyu ( 1847/12. Sk. Girne Blv. 1848. Sk. )

Kesinti ID : 3410426

Saat : 20:00 - 20:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYRAKLI / İZMİR
Soğukkuyu ( 1847/12. Sk. 1848. Sk. Girne Blv. )

İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Ödemiş, Torbalı, Bayındır): GDZ elektrik kesintisi programı - 3

BERGAMA

Kesinti ID : 3408443
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ ( FETHİ SEKİN Balcı Sk. Cevdet Sunay Cd. Ece Sk. Korutürk Sk. Kubbeli Sk. Marangoz Halil Mimar Sinan Sk. Yağcı Yağcı Sk. )

Kesinti ID : 3408575
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA / İZMİR

Yenikent

Kesinti ID : 3409384
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BERGAMA / İZMİR
Göçbeyli Kaplan ( Kaplanköy Köyü İç Yolu )

Kesinti ID : 3410365
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BERGAMA / İZMİR
Dağıstan


BEYDAĞ

Kesinti ID : 3410309
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BEYDAĞ / İZMİR
Halıköy ( OVACIK YAYLASI Ovacık Yaylası Küme Evler DAR OVACIĞI )


BUCA

Kesinti ID : 3410406
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BUCA / İZMİR
Çamlıkule ( 220/23. Sk. 220/24. Sk. 239/4. Sk. 239/6. Sk. 290. Sk. 290/10. Sk. 290/7. Sk. 290/8. Sk. 290/9. Sk. 220. Sk. 220/20. Sk. 220/21. Sk. 220/22. Sk. )


FOÇA

Kesinti ID : 3410346
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜME EVLERİ KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ )


KARBAĞLAR

5 Temmuz Cumartesi 2025
Kesinti ID : 3410437
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARABAĞLAR / İZMİR
Özgür ( 3899/4. Sk. 3899/3. Sk. 3899. Sk. )

Gazi ( Eski İzmir Cd. 3899/1. Sk. 3899. Sk. 3893/1. Sk. 3893. Sk. 3892/1. Sk. 3892. Sk. )

Kesinti ID : 3410444
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARABAĞLAR / İZMİR

Gazi ( 3900. Sk. 3900/6. Sk. 3900/7. Sk. 3900/8. Sk. Ferdi Sefa Kılıç 3897. Sk. 3896/2. Sk. 3896. Sk. 3895/1. Sk. 3895. Sk. 3894/1. Sk. 3894. Sk. 3892/2. Sk. 3892/1. Sk. 3892. Sk. 3891/3. Sk. 3891. Sk. 3890/1. Sk. 3890. Sk. 3887/3. Sk. 3887/1. Sk. 3887. Sk. 3885. Sk. 3884/1. Sk. 3884. Sk. 3882. Sk. 3881/2. Sk. 3881. Sk. 3880/4. Sk. 3880/3. Sk. 3880/2. Sk. 3880. Sk. 3876/3. Sk. 3876/2. Sk. 3876/1. Sk. 3876. Sk. )

Özgür ( 3896. Sk. 3899. Sk. 3901. Sk. )

KARŞIYAKA

Kesinti ID : 3410423
Saat : 9:00 - 9:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARŞIYAKA / İZMİR
Tersane ( 1671. Sk. )

İmbatlı ( 1847 )

Kesinti ID : 3410426
Saat : 20:00 - 20:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARŞIYAKA / İZMİR
Tersane ( 1671. Sk. )

İmbatlı ( 1847 )

KEMALPAŞA

Kesinti ID : 3408403
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KEMALPAŞA / İZMİR
Yenikurudere ( Yenikurudere Köyü Yenikurudere Köyü İç Yolu YENİ KURUDERE YOLU )

Kamberler ( KAMBERLER YOLU KÜMEEVLER KAMBERLER YOLU kamberleryolu kümeevler Kamberler Köyü İç Yolu )

Bayramlı ( bayramlı yolu kümeevleri Bayramlı Yolu Kümeevleri Bayramlı Köyü İç Yolu Bayramlı Köyü )

Kesinti ID : 3410359
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KEMALPAŞA / İZMİR

Sekiz Eylül ( Şehit Er İsa Türkmen Cd. Şehit Er Günay Sarı Cd. İzmir Cd. 74/1 Sk. 72/1 Sk. 71. Sk. )

Kesinti ID : 3410445
Saat : 11:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KEMALPAŞA / İZMİR

Yukarıkızılca Merkez ( Nifçayı Kümesi )

Örnekköy ( Örnekköy Kümesi Okul Nifçayı Kümesi )

Kesinti ID : 3410450
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KEMALPAŞA / İZMİR

Soğukpınar

Çiniliköy ( Çiniliköy Köy Yolu Küme Evleri Çiniliköy Yolu çiniliköy yolu kümeevleri )

KİRAZ

5 Temmuz Cumartesi 2025
Kesinti ID : 3410401
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KİRAZ / İZMİR
Doğancılar ( Kurudere DOĞANCI KURUDERE DOĞANCI DOĞANCI DEĞİRMENALTI KURUDERE KURUDERE KURUDERE KURUDERE KURUDERE DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCI )

Cevizli ( DOĞANCI )

KINIK

5 Temmuz Cumartesi 2025
Kesinti ID : 3410365
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KINIK / İZMİR
Fatih ( Karpuzluk Harman Kümesi )

Poyracık ( DAĞISTAN Boyalık Azmakları Adalar Çeşme Önü Gerişler )

Yeni ( Sazlık )

Osmaniye ( Melekbey Çiftlik )

KONAK

Kesinti ID : 3410330
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KONAK / İZMİR
Kahramanlar

MENDERES

Kesinti ID : 3410478
Saat : 8:30 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
MENDERES / İZMİR
Karakuyu

Kesinti ID : 3410482
Saat : 16:30 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
MENDERES / İZMİR
Karakuyu


İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi (Ödemiş, Torbalı, Bayındır): GDZ elektrik kesintisi programı - 4

ÖDEMİŞ

5 Temmuz Cumartesi 2025
Kesinti ID : 3410300
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ / İZMİR
Köseler ( Köseler Köyü İç Yolu )

Kesinti ID : 3410309
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ / İZMİR
Ovakent ( kuruçeşme mevkii )


SELÇUK

İZMİR SELÇUK için Arama Sonuçları
5 Temmuz Cumartesi 2025
Kesinti ID : 3410474
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
SELÇUK / İZMİR
Belevi

TORBALI

5 Temmuz Cumartesi 2025
Kesinti ID : 3410474
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
TORBALI / İZMİR
19 Mayıs ( 8510. Sk. 8509. Sk. 8508. Sk. 8507. Sk. 8506. Sk. 8505. Sk. 8504. Sk. 8502. Sk. 8501. Sk. 8500. Sk. 176. Sk. 128. Sk. 8526 )

Subaşı ( 309. Sk. )

Kesinti ID : 3410478
Saat : 8:30 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
TORBALI / İZMİR
Pancar ( Göl Sk. 6701 menderes yolu cad. Şair Mehmet Akif Sk. Zekiye Hanım Sk. SELİM Umurbey Sk. Selanik Sk. SEDAT YILMAZ Menderes Yolu Cd. 6705 PAMUKÇU OSMAN 6702/1 Aydınlar Sk. Bağcılar Sk. Beyazıt Cd. Fatih 2. Mehmed Cd. )

Kazım Karabekir ( 6904. Sk. 6903. Sk. 6903 6901/1. Sk. 6916/1 Sk. I. İNÖNÜ 6702 6922 SELİM SEDAT YILMAZ Menderes Yolu Cd. Fatih 2. Mehmed Cd. Eşref Bitlis Cd. Ertuğrul Gazi Sk. DİYARBAKIR Bağcılar Sk. 6908/2 Sk. )

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