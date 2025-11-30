İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (30 Kasım GEDİZ elektrik kesintisi)

GDZ Elektrik (GEDİZ) tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir genelinde şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 30 Kasım Pazar günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Hafta sonu evlerinde vakit geçirecek vatandaşları doğrudan etkileyecek olan bu kesintiler, bazı bölgelerde 8 saate kadar sürecek. Kesintiler Tire, Bornova, Bayındır, Narlıdere, Beydağ, Torbalı gibi birçok ilçede meydana gelecek. Peki, hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?

İşte 30 Kasım GEDİZ elektrik kesintisi programı;