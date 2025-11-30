İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak (30 Kasım GEDİZ elektrik kesintisi)
30.11.2025 11:18
Tuğba Öztürk
İzmir'de yaşayan ve oturduğu ilçelerde elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar, GEDİZ (GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.) tarafından yapılan planlı bakım çalışmalarını araştırıyor. Yapılan duyuruya göre, 30 Kasım Pazar günü planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle İzmir'de elektrik kesintileri uygulanacak. Bu kesintiler, İzmir'in bazı ilçeleri ve mahallelerinde 8 saati bulacak uzunluklar da olacak.
GDZ Elektrik (GEDİZ) tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir genelinde şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 30 Kasım Pazar günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Hafta sonu evlerinde vakit geçirecek vatandaşları doğrudan etkileyecek olan bu kesintiler, bazı bölgelerde 8 saate kadar sürecek. Kesintiler Tire, Bornova, Bayındır, Narlıdere, Beydağ, Torbalı gibi birçok ilçede meydana gelecek. Peki, hangi ilçelerde kesinti yaşanacak?
İşte 30 Kasım GEDİZ elektrik kesintisi programı;
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tire’de 09:00–15:00 saatleri arasında kesinti uygulayacak.
Çiniyeri Mahallesi’nin büyük bölümü
Çiniyeri Köyü İç Yolu
Türk Geçer Sokak
Gülyaka Küme Evleri
Kürdüllü Mahallesi
Adnan Menderes Mahallesi’nin kırsal kesimleri (Çamurluk, Ömerağa Kuyusu, Alyüz Kavağı, Suluirim Küme Evleri)
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kazımdirik Mahallesi: 09:00–12:00
(Gediz Caddesi, Zafer Caddesi, 180’li ve 194. Sokaklar)
Çamkule – Gökdere Mahalleleri: 14:00–16:00
(Gökdere Caddesi çevresi)
Ümit Mahallesi: 09:00–16:00
(1411 ve 1418 sokaklar)
Egemenlik Mahallesi: 16:00–20:00
(6106 sokakları)
BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kızılkeçili Mahallesi (Kızılkeçili ve Darıyüzü Sokak çevresi)
00:00–08:00 arasında 8 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak.
NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tırazlı
Kavacık
Limanreis
Bu bölgelerde 10:00–17:00 arasında 7 saatlik kesinti yaşanacak.
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Camiikebir Mahallesi / Ortaköy Mevkii Yolu Sokak: 09:00–15:00
29 Ekim Mahallesi / Ova Küme Evleri: 09:00–13:00
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
09:00–13:00 saatleri arasında iki ayrı bölgede çalışma yapılacak:
Umurbey (Sanayi Sitesi çevresi)
Emmioğlu (sanayi çevresi)
Hürriyet (Adagide Yolu, Karşıyaka Caddesi)
Türkmen
Üç Eylül
Hürriyet (Atatürk Caddesi, Beşgöz Caddesi)
Süleyman Demirel
Zafer (Şehit Adnan Menderes Bulvarı)
Cumhuriyet
Atatürk (Ulus Meydanı)
Anafartalar
ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Hacıömerli – Kalabak (09:00–17:00)
Örnekkent
Yeni
Samurlu
Siteler
10:00–16:00 saatleri arasında 6 saatlik kesinti uygulanacak.
BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aktepe ve Atatürk Mahallesi (09:00–15:00)
Aktepe ve Atatürk Mahallesi diğer bölgeler (11:00–17:00)
Yeniyurt ve Atatürk Mahallesi bazı bölgeler (09:30–15:30)
Erikli, Mutaflar, Tabaklar, Yeniyurt (10:30–16:30)
Çomaklar Mahallesi (10:00–16:00)
