İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi (Bornova, Çeşme,Gaziemir, Karşıyaka...) İZSU su kesintisi programı

İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü), 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü İzmir’in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Ana boru arızası, müteahhit çalışmaları ve elektrik kesintileri nedeniyle bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Bornova, Çeşme, Dikili, Foça, Gaziemir, Karşıyaka, Kınık, Selçuk ilçelerindeki kesintilerden etkilenen vatandaşlar İZSU programını inceliyor.





28 TEMMUZ SU KESİNTİSİ PROGRAMI