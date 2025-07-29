İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi (Ödemiş, Tire, Torbalı...) İZSU 29 Temmuz su kesintisi programı

İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) 29 Temmuz programına göre, Ödemiş, Tire, Torbalı. Karabağlar, Kınık ilçelerine su verilemeyecek. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi (Ödemiş, Tire, Torbalı...) İZSU 29 Temmuz su kesintisi programı - 1

İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü), 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü İzmir’in birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.  Ana boru arızası, müteahhit çalışmaları ve elektrik kesintileri nedeniyle bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak.Ö demiş, Tire, Torbalı. Karabağlar, Kınık ilçelerindeki kesintilerden etkilenen vatandaşlar İZSU programını inceliyor. 

29 TEMMUZ SU KESİNTİSİ PROGRAMI

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi (Ödemiş, Tire, Torbalı...) İZSU 29 Temmuz su kesintisi programı - 2

29 TEMMUZ KESİNTİ PROGRAMI

KARABAĞLAR - ABDİ İPEKÇİ, İHSAN ALYANAK, PEKER

29.07.2025 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. 4995 SOKAK NO:56

KINIK- OSMANİYE

29.07.2025 saat 08:05 ile 10:05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

OSMANİYE MAHALLESİ DERE SOKAKTA ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE OSMANİYE MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.


İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi (Ödemiş, Tire, Torbalı...) İZSU 29 Temmuz su kesintisi programı - 3

ÖDEMİŞ - GÖLCÜK

28.07.2025 saat 20:02 ile 29.07.2025 saat 12:00 arasında yaklaşık 16 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ İLÇESİ GÖLCÜK ( ZEYTİNLİK MAH. İNCİPINAR )MAHALLESİNDE POMPA MOTOR ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.

İzmir'in birçok ilçesinde su kesintisi (Ödemiş, Tire, Torbalı...) İZSU 29 Temmuz su kesintisi programı - 4

TİRE - DOYRANLI

28.07.2025 saat 19:35 ile 29.07.2025 saat 08:00 arasında yaklaşık 12 saat su kesintisi olacaktır.

SONDAJ KUYUSUNDA YASANAN ARIZA NEDENİYLE SEBEKEDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE SU KESİNTİSİ OLABİLİR

TORBALI -YENİKÖY

29.07.2025 saat 07:45 ile 10:47 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır

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