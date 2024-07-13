İzmir'in için korkutan deprem uyarısı: "Deniz kentin içine girecek!"
İzmir'de mevcut yapı stokunun eski olması ve yerleşim yerlerinin yanlış bölgelere konumlandırılması gibi nedenlerle olası bir depremde yıkımlar yaşanacağından endişe ediliyor. Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Koray Çetin Önalan, kentte olası bir depremde Konak, Alsancak, Bayraklı, Mavişehir ve Bostanlı'da sıvılaşma yaşanacağını, denizin kentin içine doğru yürüyeceği uyarısında bulundu.
Türkiye'de deprem tehdidi en yüksek kentlerden olan İzmir'de deprem üretebilecek birçok fay hattı bulunuyor. Mevcut yapı stokunun eski olması, yerleşim yerlerinin yanlış bölgelere konumlandırılması gibi nedenlerle olası depremde kentin birçok bölgesinde yıkımlar yaşanacağından endişe ediliyor.