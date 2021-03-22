İzmir'in içme suyunu sağlayan baraja 'moloz' tehdidi

İzmir'de kentin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan baraj, alana kaçak yollarla döküldüğü iddia edilen 'moloz ve hafriyat' tehdidi altında. Baraja yakın alanda yaşanan çevre kirliliği nedeniyle bölge halkı tedirginlik yaşarken durumun birkaç kez şikayet edildiği öne sürüldü. Ancak şikayet ardından bölge temizlense de çok geçmeden yine eski haline geldi.

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DHA 22.03.2021 - 12:01

İddiaya göre, İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan Tahtalı Barajı yakınındaki dere yatağına kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar bölge halkını tedirgin ediyor.

Küner Mahallesi 9140 Sokak'taki alana kimlikleri belirsiz kişi ya da kişiler tarafından dökülen moloz ve hafriyatlar, çevre kirliliğine neden oluyor.

İçme suyunun karşılandığı Tahtalı Barajı'na akan derenin yakına atılan atıklar arasında eternitlerden klozete, cam parçalarından mezar taşına kadar birçok atık bulunuyor.

Kaçak moloz ve hafriyatların, dere sularına karışarak, Tahtalı Barajı'na aktığını ileri süren vatandaşlar, kalıcı çözüm bulunmasını istiyor.

'ATIKLAR BARAJA GİDİYOR' Bölge sakini Levent Özçelik, "Bölgede esnaf olduğumuz için bu yoldan araçlarımız geçiyordu. Ancak her yere moloz döktüler. Birkaç kez şikayetçi olduktan sonra burayı temizlediler. Ancak, kaçak döküm yapmaya devam edildi. Bunlarla başa çıkamıyoruz. Artık daha etkili ve kesin çözümler alınması gerekiyor. Atıklar arasında ne ararsanız var. Nasıl bu kadar duyarsız olunuyor, anlam veremiyorum. Buraya dökülen pislikler, dere yatağından geçerek baraja gidiyor. O suyu hepimiz içiyoruz" dedi.

'KALICI ÇÖZÜM ŞART' Beykan Baş da bölgeye kamera sistemi kurulmasını isteyerek, "Burada durum gerçekten çok kötü. Buradaki atıklar baraja gidiyor ve tüm İzmir o suyu içiyor. Zaten moloz ve hafriyat dökmek için tahsis edilen yerler olmasına rağmen klozeti bile buraya bırakıp gitmişler. Bölgenin önce temizlenmesi ardından da kalıcı çözümler alınması gerektiğini düşünüyorum. Kamera sisteminin yanı sıra levhalar ve caydırıcı para cezalarıyla buradaki kaçak dökümlerin önüne geçilebilir. Dökümler devam ederse zaten yol da kapanacak" diye konuştu.

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