İzmir’in iki semtindeki tehlike: “Heyelan mahallelerin üzerine yürüyor”
Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Koray Çetin Önalan, Kadifekale ve Harmandalı’nın imara kapatılması gerektiğini söyledi. İki semtin heyelan tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Önalan, Harmandalı için, “Heyelan, çöp ile birlikte mahallelerin üzerine yürüyor. Bölgenin afete maruz bölge ilan edilmesi lazım.” şeklinde konuştu.
İzmir’de çok sayıda ilçe çarpık kentleşme nedeniyle heyelan tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.