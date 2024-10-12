İzmir’in iki semtindeki tehlike: “Heyelan mahallelerin üzerine yürüyor”

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Koray Çetin Önalan, Kadifekale ve Harmandalı’nın imara kapatılması gerektiğini söyledi. İki semtin heyelan tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Önalan, Harmandalı için, “Heyelan, çöp ile birlikte mahallelerin üzerine yürüyor. Bölgenin afete maruz bölge ilan edilmesi lazım.” şeklinde konuştu.

İzmir’in iki semtindeki tehlike: “Heyelan mahallelerin üzerine yürüyor” - 1

İzmir’de çok sayıda ilçe çarpık kentleşme nedeniyle heyelan tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’in iki semtindeki tehlike: “Heyelan mahallelerin üzerine yürüyor” - 2

Kış aylarında artan yağışlar, heyelan tehlikesinin yüksek olduğu Narlıdere, Balçova, Çiğli ve Konak ilçelerinde yaşayanları risk altında bırakıyor.

Heyelanın kentte karşılaşılan afetlerden biri olduğunu dile getiren Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Koray Çetin Önalan, “Heyelan İzmir’de geçmişten bugüne kadar yaşandı. Bundan sonra da yaşanmaya devam edecek.” dedi.

Heyelanın en büyük nedeninin çarpık kentleşme olduğunu anlatan Önalan, “İzmir'de heyelana neden olan 3 şey var; jeolojik koşullar, yağmur ve yamaç eğimi. Bunlara bir de deprem ekleniyor.” ifadelerini kullandı.
İzmir’in iki semtindeki tehlike: “Heyelan mahallelerin üzerine yürüyor” - 3

“KADİFEKALE VE HARMANDALI İMARA KAPATILMALI”

Narlıdere, Balçova, Konak Kadifekale ve Çiğli Harmandalı'nın İzmir'in en çok heyelanla karşı karşıya kaldığı ilçeler olduğunu belirten Önalan, “Heyelanlarla mücadele etmek için bölgenin yapısına uygun tasarım yapmak lazım. Yüksek binalar özel koşullara göre yapılmalı. Bir de bazı bölgeleri Kadifekale ve Harmandalı’nı imara kapatmak lazım.” dedi.

İzmir’in iki semtindeki tehlike: “Heyelan mahallelerin üzerine yürüyor” - 4

“İZMİR’İN KANSERİ”

Harmandalı için “İzmir’in kanseri” benzetmesini yapan Önalan, “Şu anda heyelan çöp ile birlikte mahallelerin üzerine yürüyor. Bölgenin afete maruz bölge ilan edilmesi lazım.” açıklamasında bulundu.

İzmir’in iki semtindeki tehlike: “Heyelan mahallelerin üzerine yürüyor” - 5

“DERE YATAKLARININ REHABİLİTE EDİLMESİ LAZIM”

İzmir’in yapılaşmasında çok ciddi sorunlar olduğunu ifade eden Önalan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yüksek yapıları kayaçların üzerine yapabilirsiniz, sağlam zeminler olarak düşünülebilir ancak yamaca uygun önlemler almak gerekiyor.

Dere yataklarının da rehabilite edilmesi lazım. Dere yataklarının kıyısındaki yapılaşmaların İzmir’e çok ciddi faturaları oluyor.

Heyelan da bunlardan bir tanesi. İzmir’de her sene en az bir kez heyelan yaşanıyor. Yapılaşma koşulları çok kötü.

Üstyapıyı mühendislik standartlarına uygun yapabilirsiniz ama heyelanı önleyecek önlemleri almazsanız üstyapı ne kadar sağlam olursa olsun bir gün o bölge kayar ve çok ciddi ve mal kayıplarına neden olabilir.”
İzmir’in iki semtindeki tehlike: “Heyelan mahallelerin üzerine yürüyor” - 6

Orman yangınlarının olduğu bölgelerde heyelandan önce erozyon tehlikesi yaşanabileceğini söyleyen Önalan, “Orman yangınlarının çıktığı bölgede kısa, orta ve uzun vadede eğer gerekli önlemler alınmaz ise çok ciddi taşkın tehlikeleri bizi bekliyor. Karşıyaka Yamanlar’a körfeze doğru gelen dereler var. Bu derelerin kısa vadede rehabilite edilmesi lazım.” diye konuştu.

İzmir’in iki semtindeki tehlike: “Heyelan mahallelerin üzerine yürüyor” - 7
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