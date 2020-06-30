İzmir'in iki yakasında da sahiller doldu, tedbirler unutuldu

Göztepe ve Karşıyaka'da sahilleri dolduran arkadaş gruplarının kendi aralarında sosyal mesafe kuralına uymadıkları, çoğu vatandaşın da maske takmadığı görüldü.

DHA 30.06.2020 - 02:40 | Son Güncelleme : 30.06.2020 - 02:41

İzmir'in iki yakasında da sahiller doldu, tedbirler unutuldu - 1
Hafta sonu sahillerde yaşanan yoğunluk, hafta içi de devam ediyor.
İzmir'in iki yakasında da sahiller doldu, tedbirler unutuldu - 2
İzmir'in iki yakası olan Göztepe ve Karşıyaka'da da vatandaşlar sahil kenarlarında bir araya geldi.
İzmir'in iki yakasında da sahiller doldu, tedbirler unutuldu - 3
Çimlerde oturan grupların, başka gruplar ile aralarına sosyal mesafe koyduğu, fakat kendi aralarında bu kurala uymadıkları görüldü.
İzmir'in iki yakasında da sahiller doldu, tedbirler unutuldu - 4
Ayrıca, çoğu vatandaşın maske takma kuralına uymadığı da görüntülendi.
İzmir'in iki yakasında da sahiller doldu, tedbirler unutuldu - 5
İzmir'in iki yakasında da sahiller doldu, tedbirler unutuldu - 6
İzmir'in iki yakasında da sahiller doldu, tedbirler unutuldu - 7
İzmir'in iki yakasında da sahiller doldu, tedbirler unutuldu - 8

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