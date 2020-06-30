İzmir'in iki yakasında da sahiller doldu, tedbirler unutuldu

Göztepe ve Karşıyaka'da sahilleri dolduran arkadaş gruplarının kendi aralarında sosyal mesafe kuralına uymadıkları, çoğu vatandaşın da maske takmadığı görüldü. Hafta sonu sahillerde yaşanan yoğunluk, hafta içi de devam ediyor. İzmir'in iki yakası olan Göztepe ve Karşıyaka'da da vatandaşlar sahil kenarlarında bir araya geldi. Çimlerde oturan grupların, başka gruplar ile aralarına sosyal mesafe koyduğu, fakat kendi aralarında bu kurala uymadıkları görüldü. Ayrıca, çoğu vatandaşın maske takma kuralına uymadığı da görüntülendi.