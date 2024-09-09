İzmir'in Kurtuluş yıl dönümü mesajlarla hatırlatılıyor: 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlama mesajları
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları başladı.İzmir'in Kurtuluş yıldönümü mesajlarla hatırlatılıyor. Sosyal medyada paylaşılan 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlama mesajları örneklerini derledik...
İzmir’in kurtuluş yıl dönümü olan 9 Eylül, her yıl ülkemizde sevinç ve coşkuyla kutlanıyor. Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından olan İzmir'in Kurtuluş yıl dönümünde siyasi isimler ve vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyor.