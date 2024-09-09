İzmir'in Kurtuluş yıl dönümü mesajlarla hatırlatılıyor: 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlama mesajları

"Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa, Askerin milletin bayrağınla çok yaşa! İlerii diyerek batıdan doğuya Türk bayrağınının yurdumuza dalgalanan günü, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun!"



"Bugün, İzmir’in kurtuluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz! 9 Eylül, sadece İzmir için değil, tüm Türkiye için bir özgürlük ve bağımsızlık sembolüdür."



"İzmir’in kurtuluşunun 102. yıl dönümünde, milletimizin bağımsızlık mücadelesini ve bu zaferin ardındaki kahramanları saygıyla anıyoruz."



"İzmir'in Kurtuluşu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Özgürlüğün simgesi olan bu şehrin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz!

9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu Kutlu Olsun!"