İzmir'in Kurtuluş yıl dönümü mesajlarla hatırlatılıyor: 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlama mesajları

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları başladı.İzmir'in Kurtuluş yıldönümü mesajlarla hatırlatılıyor. Sosyal medyada paylaşılan 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlama mesajları örneklerini derledik...

İzmir'in Kurtuluş yıl dönümü mesajlarla hatırlatılıyor: 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlama mesajları - 1

İzmir’in kurtuluş yıl dönümü olan 9 Eylül, her yıl ülkemizde sevinç ve coşkuyla kutlanıyor. Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından olan İzmir'in Kurtuluş yıl dönümünde siyasi isimler ve vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyor.

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İzmir'in Kurtuluş yıl dönümü mesajlarla hatırlatılıyor: 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlama mesajları - 2

İZMİR'İN KURTULUŞU KUTLAMA MESAJLARI

"Bütün dünya duysun ki Efendiler! Artık izmir, hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır."

"102 yıl önce bugün 9 Eylül'de "İzmir'in dağlarında çiçekler açtı! Bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin önderi Mustafa Kemal Atatürk'e ve tüm kahramanlarımıza minnetle... #9Eylül İzmir'imizin kurtuluşu kutlu olsun!"

"Tarihi zaferlerle dolu ordumuzun, başkumandanlık muharebesi sonrası elde ettiği başarıyı neticelendirmesi olayı. 10 eylülde izmir'de oluruz diyerek bir gün öncesinde varan BAŞKOMUTANIMIZ Mustafa Kemal Paşa başta olmak üzere tüm askerlerimizin ruhu şad olsun.."

İzmir'in Kurtuluş yıl dönümü mesajlarla hatırlatılıyor: 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlama mesajları - 3

"9 Eylül, İzmir’in yeniden doğduğu gün. Bu özel günde, şehrimizin kurtuluş mücadelesini ve kahramanlarını saygıyla anıyor, özgürlüğün ve umudun gücünü birlikte kutluyoruz. "

"İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz."

"Güzel İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılını kutluyor, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz."

İzmir'in Kurtuluş yıl dönümü mesajlarla hatırlatılıyor: 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu kutlama mesajları - 4

"Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa, Askerin milletin bayrağınla çok yaşa! İlerii diyerek batıdan doğuya Türk bayrağınının yurdumuza dalgalanan günü, 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kutlu olsun!"

"Bugün, İzmir’in kurtuluşunun 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz! 9 Eylül, sadece İzmir için değil, tüm Türkiye için bir özgürlük ve bağımsızlık sembolüdür."

"İzmir’in kurtuluşunun 102. yıl dönümünde, milletimizin bağımsızlık mücadelesini ve bu zaferin ardındaki kahramanları saygıyla anıyoruz."

"İzmir'in Kurtuluşu, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Özgürlüğün simgesi olan bu şehrin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz!
9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu Kutlu Olsun!"

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