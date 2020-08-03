İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 03.08.2020 - 00:45 | Son Güncelleme : 03.08.2020 - 03:21
Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın, sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne kadar ilerledi.
Menderes Kaymakamlığı, bölgede bulunan Koru Sitesi'nin tahliyesine karar verdi.
79 hanelik Koru Sitesi tedbir amaçlı boşaltıldı.
Sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne yakın Koru Sitesi'ne alevler gece saatlerinde ulaştı.