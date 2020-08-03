İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve genişleyen orman yangını nedeniyle iki site tedbir amaçlı tahliye edildi. Alevler, boşaltılan sitelerden birine ulaştı.

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 03.08.2020 - 00:45 | Son Güncelleme : 03.08.2020 - 03:21

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını - 1
İzmir'in Menderes ilçesinde dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangın, yakın konumda bulunan Çile köyü mevkisindeki ormanlık alanda rüzgarla birlikte etkisini artırdı.
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını - 2

Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını - 3
Çevredeki vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarına 40 arazöz, 7 helikopter ve 2 uçakla başlandı.
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını - 4
Havanın kararmasıyla havadan müdahalenin durduğu yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisi sevk edildi.
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını - 5
Rüzgarın etkisiyle Ahmetbeyli Mahallesi'nin güneyine doğru ilerlediği gözlenen yangın, yerleşim alanlarını da tehdit etmeye başladı.
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını - 6

TAHLİYE EDİLEN İKİ SİTEDEN BİRİ YANDI

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne kadar ilerledi.

Menderes Kaymakamlığı, bölgede bulunan Koru Sitesi'nin tahliyesine karar verdi.

79 hanelik Koru Sitesi tedbir amaçlı boşaltıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını - 7

Sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne yakın Koru Sitesi'ne alevler gece saatlerinde  ulaştı.

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını - 8
Alevlerin bölgedeki Ahmetbeyli Mahallesi'ne yaklaşması sebebiyle burada bulunan Gözlem sitesindeki evler de tahliye edildi.
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını - 9
Öte yandan Ahmetbeyli-Özdere karayolu da yangına müdahale eden araçların rahat geçişinin sağlanması için sivil araçların ulaşımına kapatıldı.

Yangının çıktığı Çile Mahallesi sakinleri de bahçelerine yaklaşan alevleri söndürmek için hortumlar ve kovalarla müdahalede bulundu.
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını - 10
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını - 11
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını - 12
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını - 13
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını - 14
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını - 15
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını - 16
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını - 17
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını - 18
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını - 19
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını - 20
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını - 21
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını - 22
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını - 23
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını - 24
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını - 25
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