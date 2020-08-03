İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını

Çevredeki vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarına 40 arazöz, 7 helikopter ve 2 uçakla başlandı.

Havanın kararmasıyla havadan müdahalenin durduğu yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, sahil kenarında bulunan Özdere İzmir Caddesi'ne kadar ilerledi.

Alevlerin bölgedeki Ahmetbeyli Mahallesi'ne yaklaşması sebebiyle burada bulunan Gözlem sitesindeki evler de tahliye edildi.

Öte yandan Ahmetbeyli-Özdere karayolu da yangına müdahale eden araçların rahat geçişinin sağlanması için sivil araçların ulaşımına kapatıldı.



Yangının çıktığı Çile Mahallesi sakinleri de bahçelerine yaklaşan alevleri söndürmek için hortumlar ve kovalarla müdahalede bulundu.