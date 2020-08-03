İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını: İki site boşaltıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve genişleyen orman yangını nedeniyle iki site tedbir amaçlı boşaltıldı.

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 03.08.2020 - 00:45

İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını: İki site boşaltıldı - 1
İzmi'in Menderes ilçesinde dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangına yakın konumda bulunan Çile Köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı.
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını: İki site boşaltıldı - 2
Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını: İki site boşaltıldı - 3
Çevredeki vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarına 40 arazöz, 7 helikopter ve 2 uçakla başlandı.
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını: İki site boşaltıldı - 4
Havanın kararmasıyla havadan müdahalenin durduğu yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisi sevk edildi.
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını: İki site boşaltıldı - 5
Rüzgarın etkisiyle Ahmetbeyli Mahallesi'nin güneyine doğru ilerlediği gözlenen yangın, yerleşim alanlarını da tehdit etmeye başladı.
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını: İki site boşaltıldı - 6
Menderes Kaymakamlığı, bölgede bulunan bir sitenin tahliyesine karar verdi.
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını: İki site boşaltıldı - 7
Özdere Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mahmut Çimen, AA muhabirine, bölgede bulunan 70 hanelik Koru Sitesinin tedbir amaçlı boşaltılmaya başlandığını söyledi.
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını: İki site boşaltıldı - 8
Yangının Kuşadası-Seferihisar yolunun 200 metre yakınına kadar geldiğini belirten Çimen, "Ege Bölgesi'nin birçok noktasından yangın söndürme ekipleri geldi. Bölgede yoğun duman var. Yangın Çile'den 2 saat içinde geldi. Bölgede çok sert bir poyraz var. Bizim bile burada durmamız tehlikeli. Vatandaşları boşaltıyoruz." dedi.

Jandarma ekipleri, site içinde yaptıkları anonslarla vatandaşların evleri boşaltmasını istedi.
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını: İki site boşaltıldı - 9
Alevlerin bölgedeki Ahmetbeyli Mahallesi'ne yaklaşması sebebiyle burada bulunan Gözlem sitesindeki evler de tahliye edildi.
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını: İki site boşaltıldı - 10
Öte yandan Ahmetbeyli-Özdere karayolu da yangına müdahale eden araçların rahat geçişinin sağlanması için sivil araçların ulaşımına kapatıldı.

Yangının çıktığı Çile Mahallesi sakinleri de bahçelerine yaklaşan alevleri söndürmek için hortumlar ve kovalarla müdahalede bulundu.
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını: İki site boşaltıldı - 11
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını: İki site boşaltıldı - 12
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını: İki site boşaltıldı - 13
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını: İki site boşaltıldı - 14
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını: İki site boşaltıldı - 15
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını: İki site boşaltıldı - 16
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını: İki site boşaltıldı - 17
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını: İki site boşaltıldı - 18
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını: İki site boşaltıldı - 19
İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını: İki site boşaltıldı - 20

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER