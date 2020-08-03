İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınının gece saatlerinde kontrol altına alınmasının ardından bölgedeki soğutma çalışmaları hava ve karadan sürüyor.

Çile köyü yakınlarında dün öğleden sonra çıkan, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınmasının ardından başlayan soğutma çalışmalarına günün ilk saatleriyle birlikte helikopterler de katıldı.

Bölgede yeni bir yangın çıkmasının önüne geçmeye çalışan ekipler, alevlerin arasında kalan Koru Sitesi çevresinde de önlemleri artırdı.

Yangın nedeniyle 79 konutlu sitenin arıtma tesisi ile bahçesi büyük oranda tahrip oldu. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin site çevresinde aldığı tedbir sayesinde evlerde büyük çaplı bir hasar oluşmadı.