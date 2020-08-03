İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında

İzmir'in Menderes ilçesinde dün başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangında valilik kararıyla boşaltılan bir site zarar gördü.

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 03.08.2020 - 00:45 | Son Güncelleme : 03.08.2020 - 11:09

İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 1
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınının gece saatlerinde kontrol altına alınmasının ardından bölgedeki soğutma çalışmaları hava ve karadan sürüyor.
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 2
Çile köyü yakınlarında dün öğleden sonra çıkan, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınmasının ardından başlayan soğutma çalışmalarına günün ilk saatleriyle birlikte helikopterler de katıldı.

İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 3
Bölgede yeni bir yangın çıkmasının önüne geçmeye çalışan ekipler, alevlerin arasında kalan Koru Sitesi çevresinde de önlemleri artırdı.
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 4
Yangın nedeniyle 79 konutlu sitenin arıtma tesisi ile bahçesi büyük oranda tahrip oldu. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin site çevresinde aldığı tedbir sayesinde evlerde büyük çaplı bir hasar oluşmadı.
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 5
Özdere-Ahmetbeyli arasındaki kara yolu ise arazözlerin rahat bir şekilde bölgeye ulaşması için sivil araç trafiğine kapatıldı.
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 6
Türkiye'nin farklı kentlerinden bölgeye gelen arazöz ve ekipler, duman çıkışı yaşanan bölgelere anında müdahale etmek üzere bekleyişini sürdürüyor.
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 7
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bugün yangın bölgesinde incelemede bulunması bekleniyor.
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 8
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 9
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 10
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 11
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 12
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 13
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 14
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 15
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 16
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 17
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 18
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 19
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 20
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 21
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 22
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 23
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 24
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 25
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 26
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 27
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 28
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın kontrol altında - 29

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