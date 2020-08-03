İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı

Alevlere 350 personelle müdahale edildiğini kaydeden Pakdemirli, "Menderes'teki yangında hiçbir yerleşim yeri zarar görmedi. Burada yangında bir sitenin yandığı da doğru değil. 300-400 hektar etkilenmiş olabilir. Kesin rakamlar ölçümler yapıldıktan sonra yapılacak'' bilgisini verdi.