İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı

İzmir'in Menderes ilçesinde dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin açıklama yapan Bakan Pakdemirli, alevlerin başlangıç noktasında yiyecek içecek materyalinin bulunduğunu söyleyerek mangal ateşine dikkat çekti. Bakanın açıklamasına göre bir kişi de gözaltında.

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 03.08.2020 - 00:45 | Son Güncelleme : 03.08.2020 - 13:12

İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 1
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınının gece saatlerinde kontrol altına alınmasının ardından bölgedeki soğutma çalışmaları hava ve karadan sürüyor.
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 2
Çile köyü yakınlarında dün öğleden sonra çıkan, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangının kontrol altına alınmasının ardından başlayan soğutma çalışmalarına günün ilk saatleriyle birlikte helikopterler de katıldı.

İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 3
Bölgede yeni bir yangın çıkmasının önüne geçmeye çalışan ekipler, alevlerin arasında kalan Koru Sitesi çevresinde de önlemleri artırdı.
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 4
Yangın nedeniyle 79 konutlu sitenin arıtma tesisi ile bahçesi büyük oranda tahrip oldu. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin site çevresinde aldığı tedbir sayesinde evlerde büyük çaplı bir hasar oluşmadı.
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 5
Özdere-Ahmetbeyli arasındaki kara yolu ise arazözlerin rahat bir şekilde bölgeye ulaşması için sivil araç trafiğine kapatıldı.
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 6
Türkiye'nin farklı kentlerinden bölgeye gelen arazöz ve ekipler, duman çıkışı yaşanan bölgelere anında müdahale etmek üzere bekleyişini sürdürüyor.
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 7

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Pakdemirli, yangının 22'nci saat itibarıyla tamamen kontrol altına alındığını söyledi.

İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 8

Yangının çıkış nedeniyle ilişkin soruyu yanıtlayan Pakdemirli, "Arkadaşların bir tespiti var. Başlangıç noktasında yeyicek içecek materyalı bulunmuş. Yiyecek içecek maksatlı gelen birileri tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceği düşünülüyor" diye konuştu.

İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 9

Pakdemirli, olayla ilgili bir kişinin de gözaltında olduğunu kaydetti.

İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 10

Alevlere 350 personelle müdahale edildiğini kaydeden Pakdemirli, "Menderes'teki yangında hiçbir yerleşim yeri zarar görmedi. Burada yangında bir sitenin yandığı da doğru değil. 300-400 hektar etkilenmiş olabilir. Kesin rakamlar ölçümler yapıldıktan sonra yapılacak'' bilgisini verdi.

İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 11

Bir hafta içerisinde yurt genelinde çıkan 227 yangından 33'ünün İzmir'de olduğunu belirten Pakdemirli, ormanda mangal yakılmasına yönelik önlem ile ilgili İçişleri Bakanlığı ile görüştüklerini dile getirdi.

İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 12
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 13
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 14
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 15
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 16
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 17
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 18
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 19
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 20
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 21
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 22
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 23
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 24
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 25
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 26
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 27
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 28
İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı - 29

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