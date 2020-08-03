İzmir'in Menderes ilçesindeki yangına bir gözaltı

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 03.08.2020 - 00:45 | Son Güncelleme : 03.08.2020 - 13:12
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Pakdemirli, yangının 22'nci saat itibarıyla tamamen kontrol altına alındığını söyledi.
Yangının çıkış nedeniyle ilişkin soruyu yanıtlayan Pakdemirli, "Arkadaşların bir tespiti var. Başlangıç noktasında yeyicek içecek materyalı bulunmuş. Yiyecek içecek maksatlı gelen birileri tarafından yanlışlıkla çıkarılmış olabileceği düşünülüyor" diye konuştu.
Pakdemirli, olayla ilgili bir kişinin de gözaltında olduğunu kaydetti.
Alevlere 350 personelle müdahale edildiğini kaydeden Pakdemirli, "Menderes'teki yangında hiçbir yerleşim yeri zarar görmedi. Burada yangında bir sitenin yandığı da doğru değil. 300-400 hektar etkilenmiş olabilir. Kesin rakamlar ölçümler yapıldıktan sonra yapılacak'' bilgisini verdi.
Bir hafta içerisinde yurt genelinde çıkan 227 yangından 33'ünün İzmir'de olduğunu belirten Pakdemirli, ormanda mangal yakılmasına yönelik önlem ile ilgili İçişleri Bakanlığı ile görüştüklerini dile getirdi.