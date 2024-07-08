İzmir'in Seçil Erzan'ı konuştu: "Çırpındıkça daha da bataklığa saplandım"

"ÇIRPINDIKÇA BATAKLIĞA SAPLANDIM, SUÇSUZUM"

Hastanede tedavisi süren Hatice Ö'nün, doktorların uygun görmesi üzerine ifadesi alınabildi.

Hatice Ö.'nün ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

"Borçlarım vardı, çıkmaza girdim. Ödemek için böyle bir yola başvurdum. Mağdurların paralarını da hep bir önceki mağdurun taleplerini karşılamak için kullandım. Faiz ve dolar kurundaki dalgalanmalardan dolayı işin içinden çıkamadım. Çırpındıkça daha da bataklığa saplandım. Yaptığım tüm işlemler bankacılık faaliyetleri çerçevesinde usulüne uygun yapılmıştır. Suçsuzum."