İzmir'in Seçil Erzan'ı konuştu: "Çırpındıkça daha da bataklığa saplandım"
İzmir'de yüksek kar vaadiyle iş ve spor dünyasından kişileri 300 milyon lira dolandırdığı iddia edilen, intihar girişiminde bulunduktan sonra da psikiyatri servisine yatırılan DenizBank'ın eski Bornova şube müdürü Hatice Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı. Borçları olduğunu ve çıkmazsa girdiğini iddia eden Hatice Ö., "Ödemek için böyle bir yola başvurdum. Çırpındıkça daha da bataklığa saplandım. Tüm işlemler bankacılık faaliyetleri çerçevesinde yapılmıştır. Suçsuzum." dedi.
İzmir'de DenizBank Bornova Şubesi'nde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı.
Olay dönemi Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı olan DenizBank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö., iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fon ve altın alıp değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 7 iş insanından yaklaşık 300 milyon TL topladı.