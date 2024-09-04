2,5 milyar liralık miras davası: Mezarlıkta önlem alınsın!

Yunanistan'ın İskeçe kentinde yaşayan Mehmet Selvili, Türk-Yunan mübadelesiyle 1916 yılında Türkiye’ye geldi. İddiaya göre Hilmi, Mustafa, Emine, Seher, Hakkı ve Osman Nuri adında 6 çocuğu bulunan Mehmet Selvili, sadece yanında en büyük çocuğu Hilmi'yi getirdi. İzmir'in tanınmış ailelerinden Mehmet Selvili hayattayken, diğer çocuklar da peyderpey Türkiye'ye geldi. Bu 5 çocuk da Türkiye Cumhuriyeti kimliğini aldı. Ancak, iddiaya göre 5 çocuk Mehmet Selvili'nin nüfusuna kayıt olmadı. İlk olarak Mehmet Selvili, yaşamını yitirdi.



Tüm mirası ise nüfusta kayıtlı olan mirasçısı Hilmi Selvili'ye kaldı. Selvili'nin çocukları olduğu öne sürülen 5 çocuk da belli aralıklarla hayatını kaybetti. Bu 5 çocuktan 4'ü de geriye bir varis bırakmadı. Çocuklardan Osman Nuri Selvili'nin mirasçısı olarak geriye ise 1980 yılında evlat edindiği Esen Gül Berker kaldı.