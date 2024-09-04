2,5 milyar liralık miras davası: Mezarlıkta önlem alınsın!
İzmir'in tanınmış isimlerinden Selvili ailesinin mirasçılarından olduğu gerekçesiyle Esen Gül Berker tarafından dava açıldı. 2,5 milyar liralık mal varlığını ilgilendiren miras davasında, Berker'in vekili, olası fethi kabir için DNA örneği alınacak kabirlerin değiştirilmesi şüphesinde olduklarını belirterek önlem alınmasını istedi. Karşı taraf ise reddihakim talebinde bulundu.
Yunanistan'ın İskeçe kentinde yaşayan Mehmet Selvili, Türk-Yunan mübadelesiyle 1916 yılında Türkiye’ye geldi. İddiaya göre Hilmi, Mustafa, Emine, Seher, Hakkı ve Osman Nuri adında 6 çocuğu bulunan Mehmet Selvili, sadece yanında en büyük çocuğu Hilmi'yi getirdi. İzmir'in tanınmış ailelerinden Mehmet Selvili hayattayken, diğer çocuklar da peyderpey Türkiye'ye geldi. Bu 5 çocuk da Türkiye Cumhuriyeti kimliğini aldı. Ancak, iddiaya göre 5 çocuk Mehmet Selvili'nin nüfusuna kayıt olmadı. İlk olarak Mehmet Selvili, yaşamını yitirdi.
Tüm mirası ise nüfusta kayıtlı olan mirasçısı Hilmi Selvili'ye kaldı. Selvili'nin çocukları olduğu öne sürülen 5 çocuk da belli aralıklarla hayatını kaybetti. Bu 5 çocuktan 4'ü de geriye bir varis bırakmadı. Çocuklardan Osman Nuri Selvili'nin mirasçısı olarak geriye ise 1980 yılında evlat edindiği Esen Gül Berker kaldı.