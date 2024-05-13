İzmir’in ünlü gece kulübüne baskın: Uyuşturucu, silah kaçakçılığı ve kara para aklama suçlaması
İzmir’de örgütlü olarak uyuşturucu imal ve satışı, silah kaçakçılığı suçlarına karıştığı belirlenen Zirek Kardeşler ve Alabaylar isimli suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Söz konusu suç örgütlerinin, İzmir’in ünlü gece kulüplerini paravan olarak kullanıp, suçtan elde ettikleri paraları akladıkları belirlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir’de Zirek Kardeşler ve Alabaylar isimli suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.