İzmir’in ünlü gece kulübüne baskın: Uyuşturucu, silah kaçakçılığı ve kara para aklama suçlaması

İzmir’deki ünlü bir gece kulübü de dahil olmak üzere çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 bin 880 adet ecstasy, 5 bin 711 sentetik hap, 67 bin 29 gram esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 1 adet akrep olarak tabir edilen otomatik tabanca, 13 adet 9 mm fişek, 87 adet 7,62 mm fişek, 2 hassas terazi ele geçirildi.

3’ü aktif, 1’i emekli polis memurunun da aralarında bulunduğu toplam 24 şüpheli gözaltına alındı.