İzmir Körfezi için acil eylem planı: Kısa vadede atılacak ilk adımlar açıklandı

Çevre felaketinin yaşandığı İzmir Körfezi için oluşturulan bilim kurulu, bugün kısa vadede hayata geçirilecek eylem planı için toplandı. Toplantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, ilk olarak atık su altyapısının iyileştirilmesi ile arıtma tesislerinin çevre mevzuatlarına uygun olarak işletilmesinin sağlanacağını söyledi.

İzmir Körfezi için acil eylem planı: Kısa vadede atılacak ilk adımlar açıklandı - 1

İzmir Körfezi, ağustos ayından bu yana balık ölümleri ve kirlilikle mücadele ediyor.

Körfezde yaşanan çevre felaketi için bugün İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı Toplantısı gerçekleştirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir Körfezi için acil eylem planı: Kısa vadede atılacak ilk adımlar açıklandı - 2

İzmir İktisat Kongresi binasında yapılan toplantıda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, alt çalışma gruplarının oluşturularak bir ay içerisinde acil eylemlerin, Kasım ayı sonuna kadar da uzun vadeli eylemlerin belirlenmesi kararı alındığını söyledi.

İzmir Körfezi için acil eylem planı: Kısa vadede atılacak ilk adımlar açıklandı - 3

İzmir Körfezi'ne yönelik çalışmalardan elde edilen verilerin ayrıntılı olarak değerlendirileceğini ifade eden Varank, “İzmir Körfezi’ni kaderine terk etmemek, bölgede yaşanılan çevresel olumsuzluklara sebep olan etmenleri ortadan kaldırmak önceliğiyle acil eylem planı hazırlandı.” dedi.

Varank şöyle devam etti:

“Bilim kurulumuzca yapılan tespitlerde, başta atık su altyapısının iyileştirilmesi, arıtma tesislerinin çevre mevzuatına uygun olarak işletilmesi, Körfeze ulaşan derelerde rüsubat kontrolü ve temizlik çalışmalarının yapılması, kaçak deşarjların önlenmesi, ilgili mevzuatlarda revizyon yapılması, İzmir Körfezi’nde izleme ağının geliştirilmesi hususları öncelikli olarak belirlenmiştir.”
İzmir Körfezi için acil eylem planı: Kısa vadede atılacak ilk adımlar açıklandı - 4

İzmir Körfezi’nin ekosisteminin daha iyi anlaşılması adına dip yapısında tarama faaliyetleri yapılması gerektiğinin de ifade edildiğini anlatan Varank, “Planın uygulanması noktasında bakanlığımız koordinesinde, büyükşehir belediyemiz ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız belirlenen görevler kapsamında çalışmalar yürütecek. Kaydedilen ilerlemeler, düzenli denetimlerle ve yapılacak toplantılarla bakanlığımızca izlenecektir.” şeklinde konuştu.

İzmir Körfezi için acil eylem planı: Kısa vadede atılacak ilk adımlar açıklandı - 5

“İLLER BANKASI KREDİ DESTEĞİ SAĞLAYABİLİR”

İzmir Körfezi’nin yaşadığı sorunlara karşı kalıcı ve uzun vadeli çözümlerin neler olması gerektiği konusunda çalışmalara devam edeceklerini aktaran Varank, orta ve uzun vadeli planları kamuoyuyla paylaşılacaklarını ifade etti.

Varank, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin talep etmesi halinde acil eylem planı kapsamındaki çalışmalar için İller Bankasının kredi desteği sağlayacağına işaret etti.

Toplantıya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç ile 35 akademisyenden oluşan İzmir Körfezi Bilim Kurulu üyeleri katıldı.

İzmir Körfezi için acil eylem planı: Kısa vadede atılacak ilk adımlar açıklandı - 6

15 MADDELİK PLAN

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Bilim Kurulunca hazırlanan 15 maddelik İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı'na ilişkin ayrıntıları duyurdu.

Acil Eylem Planı maddeleri şu şekilde:

1- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi'ni mevzuata ve tekniğe uygun işletecek. Büyükşehir Belediyesi tesisin 4. fazını hizmete alacak. Tesisteki Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri'ni (SAİS) aktif hale getirecek. By-Pass hattını kapatıp taşkın savağına (kapasite fazlası suyun deşarj edileceği alana) dönüştürecek. Taşkın savağını da SAİS ile izleyecek.

2- İzmir Büyükşehir Belediyesi, İç Körfez'e akan derelerde temizlik yapacak.

3- İzmir Körfezi'nde, tüm atık su ve yağmur suyu hatlarına yapılan bağlantılar Büyükşehir Belediyesi tarafından kontrol altına alınacak. Karasal ve gemi kaynaklı tüm deşarjlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından izlenecek ve denetimler sıkılaştırılacak.

4- Büyükşehir Belediyesi, Körfez'deki ana kuşaklama kanalı ve kollektörler başta olmak üzere tüm atık su hatlarında ve terfilerde temizlik, bakım onarım gibi iyileştirmeleri yapacak.

5- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) "Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği", karbon, azot ve fosfor parametrelerini de içerecek şekilde Bakanlık koordinesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından revize edilecek.

İzmir Körfezi için acil eylem planı: Kısa vadede atılacak ilk adımlar açıklandı - 7

6-Bakanlık, Körfez'deki kirliliğin izlenmesi amacıyla "Bulut Temelli Bilgi Paylaşım Sistemi"ni oluşturacak.

7- "Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı" kapsamında İzmir Körfezi izleme ağı yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından genişletilecek.

8- İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlar Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin deşarj yerinin İç Körfez'e en az etkisi olacak şekilde Bilim Kurulu görüşleri doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlık koordinesiyle yeniden değerlendirilecek.

İzmir Körfezi için acil eylem planı: Kısa vadede atılacak ilk adımlar açıklandı - 8

9- İç Körfez'e ulaşan derelerin rüsubat (tortu) ve sediment kontrolünün sağlanması amacıyla seki-eşik, tersip bendi ve bunun gibi sistemlerin değerlendirilerek uygun olanlar İzmir Büyükşehir Belediyesi ve DSİ Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilecek.

10- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, "Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme Programı" kapsamında erken uyarı sistemlerinin Körfez için kullanılabilirliğini araştıracak.

11- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi'nde dip çamuru temizliği yapılması durumunda ortaya çıkarılacak tarama malzemesinin çevresel yönetiminin değerlendirilmesini belirleyecek.

12- Tarım ve Orman Bakanlığı, Körfez'de deniz suyunu filtreleyebilecek deniz canlılarına yönelik yeni düzenlemeler yapacak.

İzmir Körfezi için acil eylem planı: Kısa vadede atılacak ilk adımlar açıklandı - 9

13- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Körfez'in ekosisteminin daha iyi anlaşılmasına yönelik araştırma ve izleme çalışmalarını başlatacak.

14- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bilim Kurulu, kirlilikle biyolojik mücadelede dereler ve denizin oksijenini artırmak için dünyada kabul görmüş örneklerin uygulanabilirliğini değerlendirecek.

15- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde kamu kurum ve kuruluşları üniversite ve STK'lar, İzmir Körfezi'nin korunması, su verimliliği, deniz çöpleri vb. konularda farkındalığın artırılması amacıyla sürekli eğitim programları yürütecek.

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