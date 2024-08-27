İzmirliler dikkat! Uzmanlar "Karşıyaka'da da görülebilir" diyerek uyardı
Son yıllarda İzmir Körfezi'ndeki alg patlamaları ve sonrasında görülen balık ölümleri dikkat çekiyor. Uzmanlar, ölümlerin uzun yıllardır süren kirlilik birikiminin üzerine yüksek deniz suyu sıcaklığının eklenmesi sonucu yaşandığını söylerken denizdeki hakim rüzgarın etkisiyle aynı durumun Karşıyaka'da da görülebileceğinin altını çizdi.
İzmir Bayraklı'da geçen hafta çok sayıda ölü balığın kıyıya vurması ve deniz renginde görülen değişimlerin ardından bölgede yoğun araştırma ve inceleme çalışmaları başlatıldı.