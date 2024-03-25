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İzmit Belediyesi hangi partide? İzmit Belediye başkanı kimdir? İzmit Belediye başkan adayları

İzmit Belediyesi hangi partide? İzmit Belediye Başkanı kimdir? İzmit Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kocaeli İzmit Belediyesini hangi parti kazandı ve Kocaeli İzmit Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kocaeli İzmit yerel seçim sonuçları..

İzmit Belediyesi hangi partide? İzmit Belediye başkanı kimdir? İzmit Belediye başkan adayları - 1

İZMİT BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kocaeli'nin  İzmit Belediyesini  107.143 alınan oy ve %49.92 oy oranı ile CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet  kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP FATMA KAPLAN 107.143 %49.92
  • AK PARTİ AZİZE SİBEL GÖNÜL 98.398 %45.85
  • SAADET PARTİSİ AHMET ÖZEN 5.856 %2.73
  • PBBP ABDULLAH KARACAN 1.245 %0.58
  • DP İSMAİL YAZGAN 705 %0.33
  • DSP HÜLYA YILDIRIM 665 %0.31
  • VATAN PARTİSİ GÖKHAN ONATER 328 %0.15
  • BTP CAHİT BARUTÇU 289 %0.13

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmit Belediyesi hangi partide? İzmit Belediye başkanı kimdir? İzmit Belediye başkan adayları - 2

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Kimdir?


1982 yılında doğdu. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans eğitimi halen devam etmektedir.

Kocaeli Barosu’na bağlı serbest Avukat olarak çalıştı. Kocaeli’de yöneticilik, komisyon üyeliği yaptı. Kocaeli İl Kadın Kolları yöneticiliği yaptı.

Kocaeli İzmit İlçe yöneticiliği yaptı. Kocaeli İzmit İlçe Emek Komisyonu’nda görev aldı. Kocaeli İzmit Örgütlenme Komisyonu üyeliği yaptı. Mahalle temsilciliği yaptı.

7 Haziran 2015'te Kocaeli Milletvekili seçildi. TBMM komisyon üyeliği yaptı. 25. dönem TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi oldu.

26. dönem TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi seçildi. 26. dönem Anayasa Komisyonu üyesi oldu. 27. dönem TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi seçildi.

Çok sayıda dernek ve STK üyesidir. İngilizce biliyor.

Evli ve bir çocuk annesidir.

İzmit Belediyesi hangi partide? İzmit Belediye başkanı kimdir? İzmit Belediye başkan adayları - 3

  • FATMA KAPLAN HÜRRİYET
  • MUHARREM TUTUŞ
  • MUSTAFA CAN
  • MEHMET KAMİL ŞİRİN
  • TİMUR DUMAN
  • ERGÜN TÜRK
  • SEMİH ÖNAL
  • MUSTAFA ŞAHİN
  • GENCER DEMİRKAYA
  • VİLDAN ZEYNEP SAYINER
  • RECEP YAZICI
  • CAHİT BARUTÇU
  • MUHAMMED HANİFİ KARİPÇİN
  • MEHMET KARAYEL
  • ÇİĞDEM KANDEMİR
  • ERCAN AKTAN
  • SİNAN YOLCU
İzmit Belediyesi hangi partide? İzmit Belediye başkanı kimdir? İzmit Belediye başkan adayları - 4

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