İzmit Belediyesi hangi partide? İzmit Belediye başkanı kimdir? İzmit Belediye başkan adayları

İZMİT BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Kimdir?



1982 yılında doğdu. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Yüksek Lisans eğitimi halen devam etmektedir.



Kocaeli Barosu’na bağlı serbest Avukat olarak çalıştı. Kocaeli’de yöneticilik, komisyon üyeliği yaptı. Kocaeli İl Kadın Kolları yöneticiliği yaptı.

Kocaeli İzmit İlçe yöneticiliği yaptı. Kocaeli İzmit İlçe Emek Komisyonu’nda görev aldı. Kocaeli İzmit Örgütlenme Komisyonu üyeliği yaptı. Mahalle temsilciliği yaptı.



7 Haziran 2015'te Kocaeli Milletvekili seçildi. TBMM komisyon üyeliği yaptı. 25. dönem TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi oldu.



26. dönem TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi seçildi. 26. dönem Anayasa Komisyonu üyesi oldu. 27. dönem TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi seçildi.

Çok sayıda dernek ve STK üyesidir. İngilizce biliyor.

Evli ve bir çocuk annesidir.