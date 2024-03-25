İzmit Belediyesi hangi partide? İzmit Belediye başkanı kimdir? İzmit Belediye başkan adayları
İzmit Belediyesi hangi partide? İzmit Belediye Başkanı kimdir? İzmit Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Kocaeli İzmit Belediyesini hangi parti kazandı ve Kocaeli İzmit Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Kocaeli İzmit yerel seçim sonuçları..
İZMİT BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Kocaeli'nin İzmit Belediyesini 107.143 alınan oy ve %49.92 oy oranı ile CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP FATMA KAPLAN 107.143 %49.92
- AK PARTİ AZİZE SİBEL GÖNÜL 98.398 %45.85
- SAADET PARTİSİ AHMET ÖZEN 5.856 %2.73
- PBBP ABDULLAH KARACAN 1.245 %0.58
- DP İSMAİL YAZGAN 705 %0.33
- DSP HÜLYA YILDIRIM 665 %0.31
- VATAN PARTİSİ GÖKHAN ONATER 328 %0.15
- BTP CAHİT BARUTÇU 289 %0.13