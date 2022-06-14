İzmit Körfezi derelerden akan sularla çamur rengini aldı

Ergül sözlerine şu şekilde devam etti:

"Algler deniz çiçekli bitkileri gibi balıkların yumurta bırakma için tercih ettikleri habitatlar oluşamıyor. Bu girdilerin olduğu yerlerde doğal olarak deniz kuşları beslenme ortamı olarak başka bölgeleri tercih ediyor. Çamurun aktığı bölgede belediye tarafından bir rehabilitasyon çalışması ve Haliç'te olduğu gibi bir dip taraması projesi yapılacağı belirtilmişti. Yeter ki yapılsın. Körfez gibi dünya incisi bir yeri kurtaralım.”