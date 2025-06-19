İzmit Körfezi kahverengiye büründü
İzmit Körfezi'nde deniz suyunda renk değişimleri görüldü. Uzmanlar, bu durumun zaman zaman görülebileceğinin altını çizerken oluşumların ekosistemdeki diğer canlılara zarar verme potansiyeli olduğunu söyledi.
İzmit ilçesindeki kıyı şeridinde yakın noktalardaki renk değişimi geniş bölgede etkili oldu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, yaşanan renk değişiminin nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Sudan alınan numuneleri inceleyen Kocaeli Üniversitesi'nden (KOÜ) Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, oluşumun dünyadaki birçok kıyı ekosisteminde rastlanılan bir durum olduğunu belirtti.