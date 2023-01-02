İzmit Körfezi sahil şeridi, kırmızı yosunla kaplandı

İzmit Körfezi’nde sahil şeridinin bir bölümü kırmızı renkteki yosunlarla kaplandı. Sahil şeridi kırmızı renge büründü.

İzmit Körfezi sahil şeridi, kırmızı yosunla kaplandı - 1

İzmit Körfezi'nin doğu ucunda sahil şeridinde deniz kenarı ve kayalıklar kırmızı renkteki yosunlarla kaplandı.

İzmit Körfezi sahil şeridi, kırmızı yosunla kaplandı - 2

Sahil şeridi kırmızı renge bürünürken, uzmanlar bu durumun zaman zaman Marmara Denizi kıyılarında görülen ‘Gelidium’ cinsi bir türden kaynaklandığını ifade etti.

İzmit Körfezi sahil şeridi, kırmızı yosunla kaplandı - 3

Yaşanan bu durumun ekosistemin bir parçası olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ergül, "Bilinen bir toksin salgıları yok. O bakımdan zararsız organizmalardır" dedi

İzmit Körfezi sahil şeridi, kırmızı yosunla kaplandı - 4

Marmara ekosisteminde doğal olarak görülen canlılar olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ergül, besleyici elementlerin artışı bu türlerin de sayıca artışına neden olabileceğini dile getirdi.

İzmit Körfezi sahil şeridi, kırmızı yosunla kaplandı - 5

Ergül, "Yaşam döngülerinin doğal bir sonucu olarak ya da rüzgarların etkisiyle kıyılarda birikirler. Zararsız yosunlardır. Herhangi bir tehlikeleri yok” dedi

İzmit Körfezi sahil şeridi, kırmızı yosunla kaplandı - 6
İzmit Körfezi sahil şeridi, kırmızı yosunla kaplandı - 7

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER