İzmit Körfezi turkuaz renge büründü

İzmit Körfezi’nde deniz turkuaz renge büründü. Yaşanan renk değişimi NASA’nın uydu görüntülerine de yansıdı.

İzmit Körfezi turkuaz renge büründü - 1

Geçen yıllarda evsel ya da sanayi atıkları nedeniyle çeşitli bölgelerinde renk değişimlerini yaşanan İzmit Körfezi, bu kez turkuaz renge büründü.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmit Körfezi turkuaz renge büründü - 2

Yaşanan renk değişimi Körfez, Dilovası ve Gebze ilçelerinde daha yoğun olarak görüldü.

İzmit Körfezi turkuaz renge büründü - 3

Renk değişimi NASA’nın uydu görüntülerine de yansıdı.

İzmit Körfezi turkuaz renge büründü - 4

NASA’nın resmi internet sitesinden 4 Mayıs tarihinde paylaşılan görüntülerde, İzmit Körfezi’nin turkuaz renkte olduğu ve yaşanan renk değişiminin İzmit Körfezi’nden başlayıp, Pendik açıklarına kadar devam ettiği görüldü.

İzmit Körfezi turkuaz renge büründü - 5
İzmit Körfezi turkuaz renge büründü - 6
İzmit Körfezi turkuaz renge büründü - 7
İzmit Körfezi turkuaz renge büründü - 8
İzmit Körfezi turkuaz renge büründü - 9
İzmit Körfezi turkuaz renge büründü - 10
İzmit Körfezi turkuaz renge büründü - 11
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