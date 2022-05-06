İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi

Haberler - DHA 06.05.2022 - 15:15 | Son Güncelleme : 06.05.2022 - 15:22
İzmit Körfezi'nde denizin rengi turkuaza döndü.
Körfezin turkuaz rengini almasıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), renk değişiminin sebebinin anlaşılması için çeşitli noktalardan numunelerle laboratuvarlarına götürdü.
Denizdeki renk değişimi uzaydan da görüldü. Avrupa Uzay Ajansı'na ait 'Sentinel-3' uydusunun çektiği fotoğrafta körfezin, Osmangazi Köprüsü'ne kadar turkuaz renk ile kaplandığı görüldü.
Değişime neden olan madde azalarak İstanbul Pendik açıklarına kadar ulaştı.
Renk değişiminin nedeni, yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacak.