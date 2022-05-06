İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi

İzmit Körfezi'nde deniz turkuaz renge büründü. TÜBİTAK, denizdeki renk değişimi nedeninin anlaşılması için numune aldı. Değişim uydudan da görüntülendi.

Haberler - DHA 06.05.2022 - 15:15 | Son Güncelleme : 06.05.2022 - 15:22

İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi - 1

İzmit Körfezi'nde denizin rengi turkuaza döndü.

İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi - 2

Körfezin turkuaz rengini almasıyla Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), renk değişiminin sebebinin anlaşılması için çeşitli noktalardan numunelerle laboratuvarlarına götürdü.

İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi - 3

Denizdeki renk değişimi uzaydan da görüldü. Avrupa Uzay Ajansı'na ait 'Sentinel-3' uydusunun çektiği fotoğrafta körfezin, Osmangazi Köprüsü'ne kadar turkuaz renk ile kaplandığı görüldü.

İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi - 4

Değişime neden olan madde azalarak İstanbul Pendik açıklarına kadar ulaştı.

İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi - 5

Renk değişiminin nedeni, yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacak.

İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi - 6
İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi - 7
İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi - 8
İzmit Körfezi turkuaza büründü, değişim uydudan görüntülendi - 9

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