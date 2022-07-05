İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı

İzmit Körfezi'nde son günlerde çoğalan yosunlar, Kuş Cenneti bölgesinde su yüzeyini kapladı. Yetkililer, fazla organik madde girişi olduğunda bunları tüketerek denizi bazen maviye bazen de kırmızıya çeviren alglerin çoğaldığını söyledi.

Haberler - DHA 05.07.2022 - 12:22

İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı - 1

İzmit Körfezi'nde çoğalan yosunlar, doğu ucunda göçmen kuşların uğrak noktası olan Kuş Cenneti bölgesinde su yüzeyini kapladı.

İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı - 2

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin başlattığı temizleme çalışmalarında, kıyıya vuran yüzeydeki yosunlar toplanıyor.

İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı - 3

Belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada, yüzeydeki organizmaları faydalı gördüklerini belirterek makroalg olduğunu söyledikleri canlıların, midyelerle İzmit Körfezi’nin en önemli habitatlarından bir tanesi olduğunu aktardı.

İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı - 4

Körfezde organik olarak her sezon oluşan canlılar olduğunu kaydeden yetkililer, fazla organik madde girişi olduğunda bunları tüketerek bazen denizi maviye bazen de kırmızıya çeviren alglerin çoğaldığını söyledi.

İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı - 5

Yetkililer, midyelerin su altında olduğu için görünmediğini, alglerin ise suya fazla giren organik maddeleri tüketerek besin dengesinin sağlanmasına yardımcı olduğunu belirtti.

İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı - 6
İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı - 7
İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı - 8
İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı - 9
İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı - 10
İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı - 11
İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı - 12
İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı - 13
İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı - 14
İzmit Körfezi yosunlarla kaplandı - 15

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