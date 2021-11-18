İzmit Körfezi'nde maske kirliliği

"HER YERDE ATIK TOPLAMA KUTULARI MEVCUT"

Maske ve eldiven gibi atıkların, kentin birçok noktasında kurulan kutulara atılması gerektiğini hatırlatan Deniz, şunları söyledi:

"Pandemiyle birlikte maske ve eldiven kullanımı arttı. Vatandaşlarımız biraz daha duyarlı olursa, belediyemizin sokaklarda hatta her yerde görebileceğimiz atık toplama kutuları mevcut. Buralara atarlarsa bu maddeler rüzgarla, akıntıyla denize gelmemiş olacak ve böylece denizimiz kirlenmemiş olacak."