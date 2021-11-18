İzmit Körfezi'nde maske kirliliği

Haberler - DHA 18.11.2021 - 14:39
Kocaeli'de corona virüsten korunmak için takılan maskeler sahillere ve denize atılınca İzmit Körfezi'nde kirliliğe sebep oldu.
Sahil kesiminin bazı bölümlerinde toprağa bulaşmış halde bulunan kullanılmış maskeler, dalgıçlar tarafından deniz altında görüntülendi.
Deniz yüzeyinde ve deniz altında yaptıkları temizlik çalışmalarında şu ana kadar çok sayıda ilginç atıkla karşılaştıklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Çevresi Yönetim Sorumlusu Meriç Deniz, pandemiyle birlikte denizaltında maske ve eldivenler ile de karşılaştıklarını belirtti.
Bu konuda vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Deniz "İzmit Körfezi’nde hem deniz yüzeyi temizliği yapıyoruz hem de zaman zaman deniz dibindeki atıklara yönelik temizleme çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmalarda denizden çok enteresan maddeler çıkmakta" dedi.
Bu maddelere örnek veren Deniz, "Büyük bir piknik masası, bidonlar, buzdolabı bile bulabiliyoruz. Bunun dışında son zamanlarda pandemiyle birlikte vatandaşlarımızın kullanmış olduğu eldiven, maske ve dezenfektan kutuları gibi şeyleri de deniz dibinde görmeye başladık" diye konuştu.
Su altına ulaşan atıkların dalgıçlar tarafından toplandığını söyleyen Deniz, "Deniz yüzeyi dışında da dalgıçlar marifetiyle çeşitli bölgelerden sualtında birikmiş olan atıkları topluyoruz. Daha çok bu maddeler akıntıyla, rüzgarla kıyı bölgelerine gelen şeyler. İzmit, Derince, Körfez gibi kıyı bölgelerde daha çok gözükmekte bu atıklar" ifadelerini kullandı.
Maske ve eldiven gibi atıkların, kentin birçok noktasında kurulan kutulara atılması gerektiğini hatırlatan Deniz, şunları söyledi:
"Pandemiyle birlikte maske ve eldiven kullanımı arttı. Vatandaşlarımız biraz daha duyarlı olursa, belediyemizin sokaklarda hatta her yerde görebileceğimiz atık toplama kutuları mevcut. Buralara atarlarsa bu maddeler rüzgarla, akıntıyla denize gelmemiş olacak ve böylece denizimiz kirlenmemiş olacak."