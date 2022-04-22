İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 882 bin lira ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten "Chem Premier" isimli Liberya bandıralı tanker gemiye 5 milyon 882 bin 542 lira para cezası kesildi. Kirliliğin denizde yayılmasını önlemek için bariyerlerle önlem alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 22.04.2022 - 00:58

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 882 bin lira ceza - 1

İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen tanker gemiye, 5 milyon 882 bin 542 lira para cezası uygulandı.

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 882 bin lira ceza - 2

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından, İzmit Körfezi'nde deniz uçağıyla denetim gerçekleştirildi.

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 882 bin lira ceza - 3

Denetimler esnasında, bir geminin İzmit Körfezi'ne petrol türevi ürünler döktüğü ve denizi kirlettiği tespit edildi.

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 882 bin lira ceza - 4

"Chem Premier" isimli Liberya bandıralı tanker gemiye, çevreyi kirlettiği gerekçesiyle 5 milyon 882 bin 542 lira para cezası kesildi.

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 882 bin lira ceza - 5

Belediye ekipleri, kirliliğin denizde yayılmasını önlemek için gemi çevresine bariyerler çekerek önlem aldı.

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 882 bin lira ceza - 6

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER