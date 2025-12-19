İzmit'e İHA düştü, inceleme başlatıldı
19.12.2025 16:07
Son Güncelleme: 19.12.2025 16:33
DHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kırsal alana düşen İnsansız Hava Aracı (İHA) ekipleri alarma geçirdi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesi'ndeki arazide hareketsiz duran hava aracını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İNCELEME BAŞLATILDI
İHA’nın bazı parçalarının kırıldığı görülürken, ekipler inceleme başlattı.
Karadeniz'de de geçtiğimiz günlerde kontrolden çıkarak Türk hava sahasına yaklaşan bir İHA, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı F-16 tarafından vurularak düşürülmüştü.