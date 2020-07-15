İzmit'te inşaatı izlemek isteyenlere özel paravan

İnşaata bakan Ahmet Gün, “Valla çok mantıklı. Gayet esprili olmuş. Şahsen, denk geldiği zaman ben de bakıyorum. Aynı zamanda iş makineleri oldukça merak uyandırıyor'' dedi.

Paravanın arkasında ne olduğunu merak ettiği için baktığını söyleyen Göksel Tamer, “Merak ettim, ben de baktım. İçeride inşaat var. Meraktan bakıyoruz.” diye konuştu.