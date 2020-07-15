İzmit'te inşaatı izlemek isteyenlere özel paravan

İzmit'te vatandaşların inşaatı rahat izleyebilmesi için özel bir paravan tasarladı. Esprili bulduklarını belirten vatandaşlar paravandan çok memnun.

DHA 15.07.2020 - 14:13

İzmit'te inşaatı izlemek isteyenlere özel paravan - 1
İzmit Ömerağa Mahallesi'ndeki bulunan paravan çevredekilerin ilgisini çekiyor.
İzmit'te inşaatı izlemek isteyenlere özel paravan - 2
İstiklal Caddesi üzerinde yapımı devam eden iş merkezi inşaatının etrafı paravanlarla kapatıldı.
İzmit'te inşaatı izlemek isteyenlere özel paravan - 3
Müteahhit firma, paravan üzerine televizyon figürleri yerleştirerek, şantiye izleme alanları oluşturdu.
İzmit'te inşaatı izlemek isteyenlere özel paravan - 4
Meraklı vatandaşlar paravanın yanına gelerek bu alanlardan şantiyede devam eden çalışmaları izleyebiliyor.
İzmit'te inşaatı izlemek isteyenlere özel paravan - 5
İnşaata bakan Ahmet Gün, “Valla çok mantıklı. Gayet esprili olmuş. Şahsen, denk geldiği zaman ben de bakıyorum. Aynı zamanda iş makineleri oldukça merak uyandırıyor'' dedi.
İzmit'te inşaatı izlemek isteyenlere özel paravan - 6
Paravanın arkasında ne olduğunu merak ettiği için baktığını söyleyen Göksel Tamer, “Merak ettim, ben de baktım. İçeride inşaat var. Meraktan bakıyoruz.” diye konuştu.
İzmit'te inşaatı izlemek isteyenlere özel paravan - 7

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