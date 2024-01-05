İzmit'te silahlı saldırı: Ateş edip kuruyemişçiden alışveriş yaptı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, boynuna ve ayağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan S.Ç.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.