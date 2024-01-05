İzmit'te silahlı saldırı: Ateş edip kuruyemişçiden alışveriş yaptı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı S.Ç.'yi tabancayla vuran Y.Ö., yakındaki kuruyemişçiden alışveriş yaptıktan sonra tekrar olay yerine gelerek silahını bir kez daha ateşledi. Mahalle bekçilerinin havaya ateş açmasının ardından teslim olan Y.Ö. gözaltına alındı. Boynuna ve ayağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan S.Ç. ise hastaneye kaldırıldı.
Olay, gece saatlerinde İzmit'in Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi Kuşak Sokak’taki tramvay yolu inşaatının bulunduğu alanda meydana geldi.