İzmit'te silahlı saldırı: Ateş edip kuruyemişçiden alışveriş yaptı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı S.Ç.'yi tabancayla vuran Y.Ö., yakındaki kuruyemişçiden alışveriş yaptıktan sonra tekrar olay yerine gelerek silahını bir kez daha ateşledi. Mahalle bekçilerinin havaya ateş açmasının ardından teslim olan Y.Ö. gözaltına alındı. Boynuna ve ayağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan S.Ç. ise hastaneye kaldırıldı.

İzmit'te silahlı saldırı: Ateş edip kuruyemişçiden alışveriş yaptı - 1

Olay, gece saatlerinde İzmit'in Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi Kuşak Sokak’taki tramvay yolu inşaatının bulunduğu alanda meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmit'te silahlı saldırı: Ateş edip kuruyemişçiden alışveriş yaptı - 2

İddiaya göre inşaat alanında bulunan Y.Ö. ve S.Ç. arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı.

İzmit'te silahlı saldırı: Ateş edip kuruyemişçiden alışveriş yaptı - 3

Çıkan tartışmanın ardından Y.Ö. tabancayla S.Ç.’ye ateş etti.

İzmit'te silahlı saldırı: Ateş edip kuruyemişçiden alışveriş yaptı - 4

S.Ç., yere yığılırken iddiaya göre Y.Ö., yakında bulunan kuruyemiş dükkanına gitti.

İzmit'te silahlı saldırı: Ateş edip kuruyemişçiden alışveriş yaptı - 5

Kısa süre sonra tekrar olay yerine gelen Y.Ö., yerde yatan S.Ç.’ye ateş etmeye devam etti.

İzmit'te silahlı saldırı: Ateş edip kuruyemişçiden alışveriş yaptı - 6

UYARI ATEŞİ SONRASINDA TESLİM OLDU

Silah seslerini duyan mahalle bekçileri, kısa sürede olay yerine geldi.

Bekçilerin havaya uyarı ateşi açmasının ardından Y.Ö., tabancasını bırakarak teslim oldu.

İzmit'te silahlı saldırı: Ateş edip kuruyemişçiden alışveriş yaptı - 7

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, boynuna ve ayağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan S.Ç.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

İzmit'te silahlı saldırı: Ateş edip kuruyemişçiden alışveriş yaptı - 8

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

İzmit'te silahlı saldırı: Ateş edip kuruyemişçiden alışveriş yaptı - 9

Olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alınan Y.Ö.’nün emniyette işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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